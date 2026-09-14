Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones para 2027

Luego de un debate de unas dos horas, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) en $634,9 billones, para la vigencia del año 2027.
La discusión tuvo en la Comisión Cuarta de la Cámara una votación de 22 votos a favor y 6 en contra. En la Comisión Cuarta de Senado 11 votos favorables y 4 en contra. La votación en la Comisión Tercera de Senado fue de votos 9 afirmativos y 3 negativos. Y en la Comisión Tercera de Cámara el proyecto fue aprobado por 22 votos a favor y 5 en contra.
De este modo la fijación del monto del PGN para 2027 se dio en el plazo establecido por las normas, que ordenan que la cifra debe quedar definida antes del 15 de septiembre.