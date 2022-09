El Jefe de Estado le sale al paso a la polémica y da un espaldarazo a su ministra: “ El decrecimiento es un tema de debate mundial profundo ”; también aprovecha y entre líneas le dice al gremio minero que la tributaria no se toca, ante las preocupaciones que este le expresó: “Siempre las reformas tributarias se basaban en aumentarle el IVA a la canasta familiar. ¿Seguiremos ese camino en el país mas desigual del mundo?”.

Por si no quedara clara su posición, Petro la resume: “Colombia no es petróleo, no es carbón, Colombia es agua”. Sin embargo, le insiste a los empresarios que quiere enfocarse en los “12 minerales” de la transición energética, como hierro, níquel, cobre, litio y coltán. Inclusive termina proponiéndoles crear “la primera gran turbina eólica” hecha en Colombia.

Más que comprar el discurso y subirse a toda costa al bus de Petro, los empresarios sienten que hay varias ideas –algunas que preocupan mucho– y poca claridad sobre cómo se van a ejecutar.

Santiago Cardona, country manager de Mineros, expresó que esa compañía paisa con 48 años de operación en Colombia cree en la institucionalidad independientemente del Gobierno, pero invitó a la MinMinas a mirar cómo se desempeñan compañías del sector en los territorios.

“Creemos que coincidimos en muchas de sus ideas, en el qué, pero hay que ayudar y llegar a conversaciones y acuerdos en cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, no solo tenemos minería sino también energías limpias con certificaciones en bonos de carbono que ayudan a la transición energética; plantaciones de caucho también certificadas y mecanismos de desarrollo limpio”, dijo el empresario.

Cardona dejó claro que hay una gran preocupación por la reforma tributaria, sobre todo en cuatro puntos: el impuesto a las exportaciones minero energéticas, la subida en la tasa impositiva a los dividendos, la inclusión del carbón en el impuesto al carbono y que las regalías ya no sean deducibles del impuesto de renta.

Un empresario del sector que no quiso ser citado mencionó que el mensaje “confuso” del Gobierno sobre la política minero energética, sumado a la reforma tributaria, ha hecho mella en la confianza. “Todavía hay incertidumbre, diría que en este momento hay muchos inversionistas que están esperando qué pasa con la reforma para tomar decisiones, aunque si sale tal y como está va a ser difícil para nosotros”.