Autos de combustión (ICE)

Son los carros que funcionan a gasolina o diésel, funcionan con chispa, aire y combustible, que genera la energía para funcionar y emiten el 60% de lo que queman.



Mild Hybrid (MHEV)

Tiene un motor a combustión, un motor eléctrico auxiliar y una batería no enchufable, que se alimenta mediante frenado y desaceleración. No pueden circular en modo 100% eléctrico.



Híbridos eléctricos

Contempla dos motores, uno tradicional de combustión y otro eléctrico que está alimentado por baterías. Se auto-recargan con los sistemas que lleva incorporados el carro, como el de frenado.



Híbridos enchufables (PHEV)

Contempla dos motores, uno tradicional de combustión y otro eléctrico que está alimentado por baterías. Se pueden recargar conectándolos a una red eléctrica.



100% Eléctricos (BEV)

Tienen uno o varios motores que usan la energía almacenada en baterías recargables y la transforman en movimiento. No emite ningún gas.