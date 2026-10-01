“Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi

Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, después de más de 13 años al frente del gremio empresarial. Las primeras reacciones tras su salida coincidieron en destacar la importancia de preservar la autonomía de los gremios y su papel dentro de la institucionalidad del país. La dimisión se produjo en medio de tensiones que se habían acumulado alrededor de la permanencia de Mac Master en la dirección del gremio. La relación entre Bruce Mac Master y el nuevo Gobierno comenzó a estar bajo especial atención después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Uno de los episodios que marcó esta etapa fue el Congreso de la Andi, realizado una semana después de la posesión presidencial. Entérese: ¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio

Reacción del Gobierno

La salida del dirigente empresarial generó pronunciamientos desde distintos sectores políticos y gremiales, principalmente alrededor de la autonomía de las organizaciones empresariales y su relación con el Gobierno. Rodrigo Lara, ministro del Interior, calificó la salida de Mac Master como una decisión autónoma dentro del gremio y destacó la importancia de la interlocución entre las organizaciones empresariales y el Gobierno.

“Es una decisión autónoma dentro del gremio”, afirmó Lara en declaraciones a diferentes medios de comunicación. El ministro agregó que los gremios funcionan como espacios de interlocución entre los sectores empresariales y el Gobierno y sostuvo que una mayor fluidez en esa relación resulta conveniente para ambas partes. Entérese: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

Llamado a respetar la institucionalidad y la democracia

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, dijo desconocer las circunstancias que estuvieron detrás de la renuncia, pero resaltó el papel que cumplen los gremios dentro de la institucionalidad. “No sé qué hay detrás (...), lo que sí es cierto es que los gremios somos parte de la institucionalidad”, manifestó Hernández.

Centro Democrático

Andrés Forero, senador del Partido Centro Democrático, sostuvo que la salida de Bruce Mac Master no representa una ganancia para el Gobierno y cuestionó sus posibles efectos sobre la institucionalidad y la democracia. “Con la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi no gana el Gobierno y sí pierde la institucionalidad y la democracia”, mencionó. Forero defendió la independencia y autonomía de los gremios y rechazó lo ocurrido. También estableció un paralelo con el anterior Gobierno al señalar: “Lo que estuvo mal con Petro está mal ahora”. La salida de Mac Master cierra una etapa de más de 13 años al frente de la Andi y abre un nuevo escenario para la relación entre el principal gremio empresarial y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Le puede gustar: “Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y repuestas sobre la salida de Bruce Mac Master