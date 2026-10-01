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“Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi

Tras la renuncia, distintos sectores llamaron a proteger la autonomía gremial y el papel institucional de estas organizaciones frente al Gobierno del país en Colombia.

  • Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, tras más de 13 años al frente del gremio.
    Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, tras más de 13 años al frente del gremio.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, después de más de 13 años al frente del gremio empresarial. Las primeras reacciones tras su salida coincidieron en destacar la importancia de preservar la autonomía de los gremios y su papel dentro de la institucionalidad del país.

La dimisión se produjo en medio de tensiones que se habían acumulado alrededor de la permanencia de Mac Master en la dirección del gremio.

La relación entre Bruce Mac Master y el nuevo Gobierno comenzó a estar bajo especial atención después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

Uno de los episodios que marcó esta etapa fue el Congreso de la Andi, realizado una semana después de la posesión presidencial.

Entérese: ¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio

Reacción del Gobierno

La salida del dirigente empresarial generó pronunciamientos desde distintos sectores políticos y gremiales, principalmente alrededor de la autonomía de las organizaciones empresariales y su relación con el Gobierno.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, calificó la salida de Mac Master como una decisión autónoma dentro del gremio y destacó la importancia de la interlocución entre las organizaciones empresariales y el Gobierno.

“Es una decisión autónoma dentro del gremio”, afirmó Lara en declaraciones a diferentes medios de comunicación.

El ministro agregó que los gremios funcionan como espacios de interlocución entre los sectores empresariales y el Gobierno y sostuvo que una mayor fluidez en esa relación resulta conveniente para ambas partes.

Entérese: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

Llamado a respetar la institucionalidad y la democracia

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, dijo desconocer las circunstancias que estuvieron detrás de la renuncia, pero resaltó el papel que cumplen los gremios dentro de la institucionalidad.

“No sé qué hay detrás (...), lo que sí es cierto es que los gremios somos parte de la institucionalidad”, manifestó Hernández.

La dirigente agregó que estas organizaciones respaldan a diferentes sectores empresariales que trabajan por el país.

Edwin Palma, exministro de Minas y Energía, se refirió a la trayectoria de Mac Master y recordó la relación que mantuvieron pese a sus diferencias sobre distintos temas.

Palma destacó especialmente la decencia que, según dijo, caracterizó al expresidente de la Andi durante sus relaciones con otros sectores.

Consulte: Atención: Bruce Mac Master renuncia a la Andi tras 12 años al frente del principal gremio empresarial

También recordó un encuentro en el que conversaron sobre la reforma laboral, de la cual Palma fue coautor, pese a la oposición que mantenía el gremio empresarial frente a esa iniciativa.

El exministro cuestionó además que la renuncia se produjera, según su interpretación, en medio de presiones del Gobierno. En ese contexto, recordó que durante el gobierno de Gustavo Petro, Mac Master había defendido la libertad sindical del empresariado y había acudido ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El contradictor no se le saca del juego. Eso es antidemocrático y va contra la Constitución”, afirmó Palma.

Vea aquí: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

Centro Democrático

Andrés Forero, senador del Partido Centro Democrático, sostuvo que la salida de Bruce Mac Master no representa una ganancia para el Gobierno y cuestionó sus posibles efectos sobre la institucionalidad y la democracia.

“Con la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi no gana el Gobierno y sí pierde la institucionalidad y la democracia”, mencionó.

Forero defendió la independencia y autonomía de los gremios y rechazó lo ocurrido. También estableció un paralelo con el anterior Gobierno al señalar: “Lo que estuvo mal con Petro está mal ahora”.

La salida de Mac Master cierra una etapa de más de 13 años al frente de la Andi y abre un nuevo escenario para la relación entre el principal gremio empresarial y el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Le puede gustar: “Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

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Bloque de preguntas y repuestas sobre la salida de Bruce Mac Master

¿Por qué renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi?
Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, después de más de 13 años al frente del gremio. La información suministrada señala que su salida se produjo en medio de tensiones acumuladas alrededor de su permanencia, pero no precisa una razón específica para la renuncia.
¿Qué reacciones generó la renuncia de Bruce Mac Master?
La salida generó llamados de distintos sectores a proteger la autonomía de los gremios y su papel institucional como espacios de interlocución entre el sector empresarial y el Gobierno.

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