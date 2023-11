Así lo arrojó un reciente estudio de la Universidad Nacional, financiado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el cual contempla cinco escenarios que van desde construir todos los proyectos planeados hasta la fecha (el más positivo); la no entrada en operación de proyectos establecidos en zonas de conflicto social o ambiental (como La Guajira, Cesar y Magdalena) y la etapa 2 de Hidroituango; y, finalmente, desarrollar solo los que no han presentado inconvenientes.

Una crisis energética se está cocinando a fuego lento en Colombia: el consumo de electricidad está creciendo al doble, pero sin tener respaldo en nuevas plantas de generación. De mantenerse este ritmo, se pondría en peligro no solo la transición energética sino la misma atención de los colombianos, pues el sistema no estaría preparado para atenderlos.

Para el cuarto escenario el supuesto contempló que solo operaran los proyectos que no se encuentran supeditados a otros de generación y transmisión (redes de interconexión) para su viabilidad. Esto llevaría a ascender solo a 8,57 MW.

El tercer escenario, por su parte, se planteó proyectando que solo operarían los proyectos que no han reportado problemas hasta ahora. En este, no entra la etapa 2 de Hidroituango, por lo que la generación de energía ascendería a 15.305 MW.

“Áreas operativas como Caribe y Chocó requieren de medidas inmediatas para mitigar el riesgo de demanda no atendida. El área Oriental requiere la estructuración de proyectos de expansión lo antes posible para reducir el riesgo de demanda no atendida hacia 2025-2026. Y Colectora I (cuatro proyectos condicionados a su finalización) y Sahagún (nueve proyectos condicionados a su finalización) son proyectos clave”, fue la advertencia.

Precisamente, esa fue una de las preocupaciones que destacó el informe, ya que afirma que la seguridad del suministro de electricidad estará comprometida si no se expande el sistema de transmisión nacional. Por esto, se hizo énfasis en que es esencial realizar ejercicios de planificación para la expansión de la red de transmisión de manera inmediata.

En este sentido, otros expertos de la Universidad Nacional hicieron un llamado a diversificar y aumentar la oferta de energía, y a prestar especial atención a las redes de transmisión, ya que desde hace más de 10 años se está hablando de agotamiento en varias zonas del país.

Diego Torres, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), señaló para el Periódico UNAL que “ya no somos el país de los 90. Colombia ha crecido social y económicamente. Y la energía no es como el dinero, esto es algo que ni se crea ni se destruye. Y el problema es que nuestro consumo ha aumentado, pero parece que la oferta y la diversificación que hemos tenido no es suficiente”,

El docente pidió claridad al Gobierno Nacional y evitar los mensajes encontrados en una situación tan crítica como la energía. “Lo que pasó en los 90 no se puede repetir. Ahora, en esa época tuvimos una situación de seguridad muy compleja, que casi que desvió la atención de los famosos cortes de energía y ‘la hora Gaviria’, pero esa situación ya no la tenemos hoy en día. En estos momentos necesitamos estabilidad tanto económica como social para los grandes proyectos. El gobierno tiene que tomar las riendas de lo que está pasando”, dijo.

De hecho, hace unos meses XM, el administrador del mercado eléctrico del país, informó que ese incremento de más del 5% en la demanda de energía ejerce presión adicional sobre el sistema, lo que sería contraproducente teniendo en cuenta que hay redes de transmisión regional que presentan “agotamientos”.