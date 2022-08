De otro lado, para que la empresa pueda seguir exportando, es necesario que no esté en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro, de la cual salió mientras estuvo bajo la administración de Guaidó, ahora en Manos de Maduro es otro el cantar y es posible que EE. UU. decida incluirla nuevamente, producto de las sanciones contra el gobierno venezolano.

De hecho, una de las primeras labores oficiales de Armando Benedetti, recientemente posesionado como embajador de Colombia en Venezuela, fue hasta la embajada de Estados Unidos en Colombia para hablar con funcionarios de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), advirtiendo que la inclusión de la empresa en la Lista Clinton significaría “reventar” la economía colombiana.

Y es que si Monómeros resulta nuevamente en la lista no solo no podrá exportar sino que ningún banco le podrá prestar dinero, no podrá tener cuentas ni importar desde países que hagan negocios con Estados Unidos. “Yo les decía que mucho ojo con la decisión que fueran a tomar con Monómeros, porque si bien es una empresa venezolana la más afectada sería la seguridad alimentaria de Colombia”, dijo el diplomático.