Ante los fondos privados, Petro defendió su reforma pensional

En todo caso, consideró que el modelo actual “en pensiones no aumentó la cobertura y la promesa de 1993 no es cierta. Tenemos que decir que ahí nos equivocamos, era un profundo error, no era cierto; si el objetivo era la cobertura, que cualquier viejo o vieja de este país pudiera tener una pensión, no es cierto”.

Según el mandatario, en Colpensiones el ahorro se triplicó de 2010 a 2021, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) ni siquiera se multiplicó.

Así mismo, el presidente Petro afirmó que no quiere acabar el Rais (fondos privados) y que, si por el contrario así lo deseara, no haría reforma, que es el mismo argumento usado en el marco de las EPS y la reforma a la salud: se acabarían solos.