Elon Musk comenzó a ponerle trabas al negocio argumentando que los ejecutivos de Twitter no estaban entregando información veraz sobre las cuentas falsas que existen en esa red social. Aunque los directivos trataron de explicarle como controlaban a los falsos usuarios, él cuestionó que los anunciantes no sabrían a qué cantidad de gente les llegarían sus anuncios. Desde la óptica del fundador de Tesla, el valor de Twitter radica en la publicidad y sin cifras claras de cuentas spam, el valor de las pautas no sería igual. La discusión se han centrado principalmente en este punto y terminó trasladándose a los tribunales.