Así 158 jóvenes crean nuevas formas de mover dinero en Colombia desde Medellín

Medellín es sede este 16 y 17 de octubre del Open Payments Hackathon, una iniciativa de Interledger Foundation y Ruta N que reúne a 158 participantes para desarrollar prototipos funcionales capaces de conectar diferentes redes financieras y facilitar el movimiento de dinero entre plataformas.
Durante dos días, desarrolladores, estudiantes, profesionales y emprendedores trabajan en soluciones tecnológicas para responder a desafíos relacionados con los pagos digitales y la inclusión financiera. La actividad busca convertir las capacidades del talento colombiano en propuestas que puedan responder a necesidades de personas, empresas y comunidades.
El encuentro llega a Colombia después de una edición en México y hace parte de los esfuerzos de Interledger Foundation por impulsar una infraestructura financiera abierta, con herramientas que permitan la comunicación entre diferentes sistemas de pago.
En Medellín participan personas de distintos sectores, entre ellos tecnología, fintech, inteligencia artificial y ciberseguridad. De los 158 asistentes, 108 provienen de Medellín y su área metropolitana, mientras que los demás representan a Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga y otros lugares del país.
La convocatoria reúne talento de seis departamentos y de al menos ocho instituciones de educación superior, con el objetivo de desarrollar capacidades y soluciones en torno a la interoperabilidad de los pagos.
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