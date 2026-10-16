Así 158 jóvenes crean nuevas formas de mover dinero en Colombia desde Medellín

Medellín es sede este 16 y 17 de octubre del Open Payments Hackathon, una iniciativa de Interledger Foundation y Ruta N que reúne a 158 participantes para desarrollar prototipos funcionales capaces de conectar diferentes redes financieras y facilitar el movimiento de dinero entre plataformas. Durante dos días, desarrolladores, estudiantes, profesionales y emprendedores trabajan en soluciones tecnológicas para responder a desafíos relacionados con los pagos digitales y la inclusión financiera. La actividad busca convertir las capacidades del talento colombiano en propuestas que puedan responder a necesidades de personas, empresas y comunidades. El encuentro llega a Colombia después de una edición en México y hace parte de los esfuerzos de Interledger Foundation por impulsar una infraestructura financiera abierta, con herramientas que permitan la comunicación entre diferentes sistemas de pago. En Medellín participan personas de distintos sectores, entre ellos tecnología, fintech, inteligencia artificial y ciberseguridad. De los 158 asistentes, 108 provienen de Medellín y su área metropolitana, mientras que los demás representan a Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga y otros lugares del país. La convocatoria reúne talento de seis departamentos y de al menos ocho instituciones de educación superior, con el objetivo de desarrollar capacidades y soluciones en torno a la interoperabilidad de los pagos. Conozca más: Mujeres emprendedoras: la apuesta conjunta de la Alcaldía. Gobernación y Cámara de Comercio

¿Qué son los pagos abiertos y cómo funcionan?

Los equipos trabajan con Open Payments o pagos abiertos, un estándar de interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a las aplicaciones enviar, recibir y gestionar pagos a través de distintas redes mediante una interfaz interoperable. La propuesta busca que los sistemas financieros puedan comunicarse entre sí, en lugar de operar como plataformas separadas. Para ello, los participantes deben construir prototipos que respondan a retos financieros reales y presentar sus propuestas ante un panel integrado por representantes de la industria, inversionistas y aliados del ecosistema. “Los pagos abiertos representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema financiero en el que las diferentes redes puedan conectarse y las personas tengan más posibilidades para mover su dinero de manera segura y sencilla”, afirma Marían Villa, líder de alianzas de Interledger Foundation. La directiva señala que la experiencia busca transformar el conocimiento en soluciones concretas y contribuir a la construcción de un ecosistema financiero más interoperable, innovador e inclusivo. El uso de estándares compartidos es central en esta apuesta. Su propósito es facilitar que diferentes redes y plataformas puedan intercambiar información y procesar operaciones, bajo una lógica similar a la de los protocolos abiertos de internet, que permiten la comunicación entre sistemas distintos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades tecnológicas alrededor de los pagos abiertos y avanzar hacia un ecosistema en el que la inclusión financiera no se limite a tener acceso a productos, sino que también contemple las posibilidades de enviar, recibir y gestionar dinero entre diferentes redes.

Inclusión financiera: el reto va más allá de tener una cuenta