Esta fue la sorprendente fortuna y vida de lujos que dejó Ozzy Osbourne, “el Príncipe de las Tinieblas”

Al “Príncipe de las Tinieblas” , como lo bautizaron los fans y los medios de comunicación, le bastó no solo su destacada voz rasgada, sino su particular personalidad y sus locuras dentro y fuera del escenario, para ganar fama y amasar una fortuna y una vida de lujos en el mundo del espectáculo.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Ozzy no solo dejó una huella imborrable en la historia del rock, sino que también se convirtió en un fenómeno global de ventas. Entre su etapa con Black Sabbath y su carrera como solista, el artista británico vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo.

Según el medio La Nación, su música no se detuvo en los formatos físicos. Según el informe más reciente de Spotify, publicado en julio de 2025, sus canciones acumulan más de 3.800 millones de reproducciones en la plataforma. Su tema más escuchado, “Crazy Train”, supera los 242 millones de reproducciones, confirmando su vigencia en nuevas generaciones.

El pasado 5 de julio, Ozzy se despidió oficialmente de los escenarios con un concierto multitudinario en Birmingham, su ciudad natal. Más de 40.000 personas asistieron al espectáculo final, mientras que otros 5,8 millones lo siguieron por streaming.

El evento recaudó más de 178 millones de dólares, suma que fue donada por completo a organizaciones benéficas.

En 1996, junto a su esposa Sharon, fundó el Ozzfest, un festival itinerante que marcó una época en el circuito del metal.

Este evento no solo impulsó la carrera de bandas como Slipknot, System of a Down y Disturbed, sino que también se convirtió en un éxito económico: recaudó más de 100 millones de dólares y atrajo a más de 5 millones de asistentes.