De un lado está el banquero, quien a pesar de que ha hecho movidas muy audaces, lo cierto es que hasta hoy, casi un año después de comenzar a intentar la toma hostil, no ha podido lograr su cometido. Aunque no se descarta que en un futuro pueda conseguirlo.

Para lograr ese mínimo que busca no le basta con los minoritarios, pues estos suman apenas 23,77%. Es factible pensar que si llega a lograr un porcentaje importante, así sea menor al 25%, no dudará en comprarlo.

Este jeque es el presidente de la junta directiva del banco (First Abu Dhabi Bank) que le prestó a Gilinski para lanzar las OPA –pues de otra manera no habría tenido cómo hacerlo– y también es presidente de la junta directiva del Royal Group, que figura como socio de Gilinski en la compra de parte de Nutresa.

¿Por qué pone como mínimo de compra el 25% de las acciones y no el 19% que les hace falta para ser mayoritarios en Nutresa? ¿Y por qué no pone como máximo un 35% de las acciones, que son las que posee hoy Sura en Nutresa, por ejemplo, y en cambio pone el 31% que son las que tiene Nugil?

Por eso también se ha puesto sobre la mesa una segunda hipótesis y es que sea Nugil, la firma de Gilinski y el jeque, la que le venda al árabe.

Esta hipótesis, si bien es menos probable, no es descabellada en la medida en que la inversión de Gilinski (2.600 millones de dólares incluyendo las compras en Sura y Nutresa) parece estar atrapada porque no ha logrado el control de ninguna de las compañías. Y mientras no logre el control, Gilinski podría entrar en un terreno fangoso en materia financiera porque, dicen los expertos, si las acciones de estas empresas caen en la bolsa no tendría cómo respaldar el préstamo que le hicieron los árabes.

¿Van a vender los paisas?

El hecho de que el jeque vaya solo no quiere decir que hayan disuelto la sociedad. Pero lo que sí se puede afirmar es que demostraría que el principal interesado en Nutresa es él y solo él tiene la caja para doblar la apuesta, algo que Gilinski no puede hacer.

En uno u otro escenario, si es parte de la estrategia de Gilinski o si es una salida con ganancia para el banquero, la pregunta clave es si la oferta del jeque será suficiente para que se queden con el GEA. Ese nuevo precio sin duda le apunta a dos flancos.

Por un lado las empresas y familias que tienen porcentajes de menos del 3% de las acciones de Nutresa para las cuales en teoría funcionaría la tentación del aumento del precio de la acción a 15 dólares.