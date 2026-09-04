La historia de On Cloud, los tenis suizos para atletas, que ahora son los preferidos de tías y abuelas

Olivier Bernhard le reprochaba a su mamá que usara los tenis que él mismo había inventado. Pero esos zapatos, según su cabeza de exatleta, eran para competir, pero no para caminar o ir al mercado.
“Él los había diseñado para competir y la gente los estaba comprando porque eran cómodos, y lo que él no quería es que se volvieran los tenis oficiales de las tías”, contó Macarena Riva, experta en tendencias de negocios y finanzas, y conductora del pódcast Chisme Corporativo.
15 años después, la compañía que fundó vende 3.014 millones de francos suizos al año, cerca de $11.700 millones, y crece a un ritmo del 30% anual. Y buena parte de ese negocio se lo debe justamente a las tías, los tíos y las abuelas que Bernhard no quería como clientes en un principio.
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