Nvidia dispara la fortuna de Jensen Huang tras millonaria compra de Hugging Face

El acuerdo de Nvidia para comprar Hugging Face ya empezó a tener su efecto en la riqueza de Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia.
Estos días su patrimonio estuvo a punto de alcanzar los US$200.000 millones el viernes, impulsado por el comportamiento positivo de las acciones de la compañía tecnológica.
De acuerdo con la Forbes, la riqueza de Huang aumentó 1,1% hasta llegar a unos US$199.000 millones.
El incremento le permitió subir al octavo lugar del listado de las personas más ricas del mundo, apenas por debajo de Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna se estimaba en US$201.200 millones.
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La evolución patrimonial de Huang está estrechamente relacionada con su participación de aproximadamente 3% en Nvidia, compañía que anunció un acuerdo para adquirir Hugging Face, una plataforma especializada en modelos y herramientas de inteligencia artificial.