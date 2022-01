Y es que según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), actualmente no existe manera de rastrear el destino final del oro que se consume en el país. Según la entidad, “es cada vez menor (o inexistente) el consumo interno de oro y, de existir, no hay registro de en qué industrias o en que productos y servicios es usado”.

“La confianza no se decreta”

Carlos Andrés Mejía, CEO de Trazoro, una plataforma tecnológica para la comercialización de metales preciosos como el oro, considera que esta nueva ley es un poco “sentimental”, ya que incorpora algo que es, según él, difícil de lograr: la confianza de la banca en el sector minero, debido al riesgo que ha existido en cuanto al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción.

“La confianza no se decreta, no se impone. No se puede decretar que desde hoy se tenga credibilidad en una actividad a la cual se le ha tenido históricamente desconfianza. Esto ya ha pasado en varios sectores, como en el de juegos y azar. Los bancos no generan esa confianza de manera inmediata”, apuntó Mejía.

Así, aunque para el empresario esta ley significa un avance regulatorio que sirve de marco normativo para llevar a cabo una estrategia que vienen planeando lanzar junto con la cooperativa Confiar y Olimpia, con la cual buscan proveerle oro al Banco de la República, aseguró que aún hay vacíos que deben ser resueltos.

“Creo que se necesita hacer un plan piloto para volver operativa esa ley, donde se puedan empezar a introducir herramientas para generar confianza, porque a quien se responsabiliza de que no lleguen a funcionar las cosas es a las entidades financieras y no es una cuestión de buscar culpables. Primero hay que entender qué comenzaría a generarles esa seguridad”, añadió Mejía.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía recordó que la ley ordena a la Agencia Nacional de Minería entregar la información con respecto a los titulares mineros o contratos de concesión u operación, lo que permitiría subsanar ese vacío que había en cuanto a falta de información.