Nike, en caída libre: perdió US$11.210 millones en ventas, tras salida de Mbappé y Atlético Nacional ¿qué hay detrás?

Nike atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La compañía que durante décadas convirtió sus zapatillas y el logo del “swoosh” en símbolos del deporte mundial está perdiendo terreno frente a nuevos competidores, mientras recorta costos, replantea su estrategia comercial y se prepara para otro año de caída en sus ingresos.
En Colombia, esa transformación tendrá una consecuencia visible, puesto que Atlético Nacional terminará el próximo 31 de diciembre su relación de 14 años con Nike, en un movimiento que también responde a la decisión del club de desarrollar una marca deportiva propia y buscar una mayor participación en el negocio de sus productos oficiales.
La salida del equipo antioqueño ocurre mientras Nike intenta recomponer un negocio que dejó de crecer al ritmo de sus mejores años. La multinacional cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 (comprende los meses de junio, julio y agosto de 2026) con ingresos de US$11.210 millones, una caída de 4%, por debajo de lo que esperaba el mercado.
Y el panorama hacia adelante tampoco es sencillo. Para el ejercicio que terminará en mayo de 2027, Nike prevé que sus ingresos disminuyan en un porcentaje de un solo dígito alto y reconoce que los problemas derivados de los ajustes en algunas de sus principales líneas podrían extenderse hasta 2028.
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