“Nequi todavía no ha llegado al punto de equilibrio, pero está próximo”

“Para mí, el éxito de Nequi se basa en tres aspectos fundamentales: entender a profundidad las necesidades de las personas, simplificar los procesos de transacciones y utilizar un lenguaje cercano y sencillo. La facilidad de abrir una cuenta en Nequi, como si fuera una prueba, permite que la gente lo pruebe sin compromiso y genera un primer impulso importante. Además, hemos desarrollado estrategias para que el ecosistema crezca rápidamente, lo que ha generado un efecto de red importante y ha creado una sensación de confianza en los usuarios. En Nequi, la gente no siente que su dinero está atrapado en el celular, ya que hay muchos puntos donde pueden retirarlo, lo que ha generado un crecimiento constante y una sensación de seguridad al estar respaldado por una entidad vigilada y seria”.

“En cuanto a la oferta de servicios para los clientes, Nequi es independiente, aunque seguirá utilizando la red de cajeros electrónicos y corresponsales bancarios. Para algunos efectos contables y otros asuntos internos, la forma en que operan no afectará al cliente. Bancolombia seguirá siendo el propietario de Nequi y recibiremos apoyo financiero, estructural y de riesgo por parte de los líderes de la organización”.

Lo extraño es que una empresa con 18 millones de clientes que capta 1,7 billones de pesos aún no logre ser rentable, dado que sus costos de operación son muy altos frente a lo poco que le cobran a los clientes, pues en Nequi no hay cuotas de manejo y el usuario puede utilizar libremente su plata, sacándola a través de cajeros electrónicos y corresponsales bancarios sin pagar un peso.

Al crecer, se presentan ciertas dificultades, como la capacidad de atención en momentos de incidentes, donde probablemente no pudimos responder a todas las llamadas. Afortunadamente, hemos fortalecido mucho nuestros canales de atención desde entonces, y estamos en una posición mucho mejor para atender a nuestros clientes de manera más eficiente”.

“En noviembre pasado experimentamos serias dificultades en nuestro servicio. Sin embargo, no todas estas dificultades se debieron necesariamente a la alta carga de transacciones o clientes, sino que también estuvieron relacionadas con los procesos de actualización tecnológica que realizamos para seguir mejorando. La construcción de software es una ciencia relativamente nueva y aún tiene muchas áreas para mejorar en sus procesos.

“La forma en que Nequi abordó el proyecto fue muy diferente a la de los bancos tradicionales, que suelen tener tecnologías muy robustas, conocidas como legados, y que requieren inversiones significativas. Por el contrario, Nequi inició como una startup, utilizando una cuenta en AWS (nube de Amazon) y creando pocas cosas. Estas infraestructuras tecnológicas se adaptan mejor a las necesidades de las empresas emergentes, lo que resulta en una menor inversión inicial para la compra de computadoras, entre otros gastos. Sin embargo, el crecimiento y la necesidad de brindar un servicio a 15,5 millones de clientes sí requiere de una inversión importante en la construcción de la tecnología, el desarrollo de la aplicación y la adquisición de licencias del core bancario y la infraestructura para manejar cuentas y contabilidades bancarias. A pesar de esto, Nequi inició de forma flexible. En cuanto a la ciberseguridad, es un tema que requiere de una inversión significativa, ya que es necesario poner capas y contratar hackers éticos para monitorear constantemente las tecnologías y anticiparse a cualquier posibilidad de vulnerabilidad. Sin embargo, esta inversión no alcanza las dimensiones que tradicionalmente se requerían en los bancos”.

“Consideramos que la competencia de Nequi en cuanto a sacar y meter dinero en una cuenta es el efectivo. Por eso, nos enfocamos en parecernos lo más posible al efectivo en términos de facilidad, costos y aceptación para atraer nuevos recursos a las cuentas de Nequi. Mantenemos una postura firme en no cobrar cuotas de manejo, pero sí cobramos por algunos servicios de valor agregado que los usuarios perciben como valiosos, como la compra de seguros o la recarga de celulares, cuyas comisiones son asumidas por las compañías telefónicas.

“Nequi todavía no ha llegado a punto de equilibrio, estamos próximos”.

Han llegado al mercado nuevas plataformas a ofrecer rendimientos por la captación, ¿ahí cómo compiten?

“Nosotros pagamos un pequeño interés por la captación, pero nosotros entendemos que el valor que perciben los clientes es el no cobro de comisiones. Entonces, los intereses del 7% sobre un saldo promedio de 150.000 pesos no representan lo que cuesta una retirada en un cajero normalmente o el valor que representa. No estamos en este momento en un ejercicio de competencia por los intereses pagados sobre eso, sino más desde el servicio y las funcionalidades que ofrecemos al cliente gratuitas que es de la perspectiva de remunerar eso. Hay otros productos donde vamos a empezar a desarrollar posibilidades de remuneración”.

¿Han pensado en financiarse a través de mercado de capitales?

“Pues en este momento no lo hemos considerado, en un futuro probablemente todo este tipo de organizaciones aspiran llegar a ese mercado porque habilita la posibilidad de acceder a unos recursos importantes. No está en el corto plazo ese tema”.

¿Cómo les ha ido otorgando créditos y qué tan buena paga somos los colombianos?

“Los colombianos quieren ser buenas pagas pero a veces les cuesta cumplir con eso. Nosotros tenemos un producto llamado “salvavidas”, un crédito a un mes que les ayuda a pasar las quincenas muy largas en la no alcanza el dinero. Este producto es importante para la educación financiera y aprender a tener un crédito. Es un proceso de aprendizaje constante, especialmente en un segmento distinto como el de personas sin historial crediticio. Nequi ha incluido tres millones de personas nuevas en el sistema financiero. No estamos apurados por colocar créditos, sino por hacerlo de manera responsable”.

Nequi empieza a otorgar créditos en un momento difícil. Apenas el viernes pasado el Banco de la República aumentó las tasas de interés otros 25 puntos porcentuales. En ese panorama, ¿cómo ve la posibilidad que se le abre a Nequi de otorgar estos créditos a la par de que para la gente cada vez es más difícil endeudarse?

“Ese es un tema que desafortunadamente no nos está jugando a favor como entidad financiera ni a los usuarios que están accediendo al crédito por primera vez, porque probablemente se van a quedar en la mente con el crédito que es un poco más costoso de lo que debería ser. Pero esos son los ciclos económicos y yo creo que las entidades tenemos que aprender a actuar. Las tasas van a subir y van a bajar en algún momento”.