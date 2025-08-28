Nequi revela cómo 25 millones de colombianos mueven su plata en el 2025

En Colombia, más del 82% de las operaciones financieras ya se hacen por canales no presenciales, según la Superintendencia Financiera.
Esta transformación refleja un cambio cultural, ya no solo se trata de mover plata, sino de comprender cómo gestionarla de forma más consciente a través de plataformas digitales.
Además lea: ¿Usó Nequi o Daviplata por más de $65,8 millones? Así debe declarar renta en 2025
En ese contexto, Nequi, la línea digital de Bancolombia, lanzó su resumen financiero de enero a julio de 2025, una guía que busca acompañar a más de 25 millones de usuarios en su evolución financiera.
De ellos, más de 20,7 millones son activos cada mes, lo que convierte a la app en una de las plataformas más usadas en el país.