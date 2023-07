Sancionan a seis concesionarios por no implementar el cobro electrónico en los peajes

La normativa estableció un plazo para que los operadores pudiesen cobrar las tarifas mediante un dispositivo electrónico hasta el pasado 30 de octubre de 2022 , por ello la SuperTransporte inició los procesos correspondientes a los concesionarios que no acataron dicha norma.

“El objetivo es cubrir 100% de los peajes que existen en nuestro país, sin embargo, existen algunos operadores que no han acatado la norma, por esto hemos iniciado las investigaciones correspondientes, lo que ha generado a la fecha seis sanciones y una orden administrativa”, indicó la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias.

Y agregó que se han abierto investigaciones para aquellos concesionarios que a pesar de estar habilitados no han implementado el sistema de recaudo electrónico; aquellos que no están interoperando con los seis intermediadores, y los que a la fecha aún no se han habilitado.

Los operadores sancionados podrán interponer dentro del término de ley el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa.