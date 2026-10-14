Colombia retomará la exploración de hidrocarburos: rondas comenzarán este año

Colombia retomará las rondas de exploración de hidrocarburos en 2026. El anuncio lo hizo la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se celebra en Cartagena.

La iniciativa, dijo, busca dar a conocer el potencial del subsuelo colombiano y abrir nuevas oportunidades para la industria. Sin embargo, la funcionaria no precisó qué áreas se ofrecerán ni cuándo se publicará el cronograma del proceso.

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“Van a aparecer oportunidades de exploración de hidrocarburos para que la industria y la ciudadanía conozcan la información relacionada con el subsuelo colombiano y su potencial. Empezaremos este año”, afirmó la ministra durante su intervención.