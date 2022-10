La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha recibido una lluvia de críticas por los diferentes comentarios que ha realizado desde que se postuló como jefe de esa cartera. Uno de los más polémicos fue cuando aseguró que desde el Gobierno se le debía exigir a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos para disminuir los efectos del cambio climático en Colombia.

Frente a esto, y pese a las críticas, Vélez afirmó en una reciente entrevista al diario de El País de España que no se arrepiente sobre lo que dijo del decrecimiento y, por el contrario, insistió en la idea de promoverlo en los países más desarrollados.

“Yo creo que pude haber contextualizado mejor mi convicción del decrecimiento. Sé que es un concepto nuevo para el sector minero tradicional. Tal vez debí haber hecho un poco más de pedagogía. Pero frente al decrecimiento en sí, no me arrepiento, no es posible arrepentirse cuando somos conscientes de la crisis climática y ambiental global”, explicó Vélez a ese diario español.