“En el primer semestre consolidado de 2023 consolidamos un crecimiento de 1,6%,esperamos terminar el año en 1,8%. Las expectativas han ido subiendo. Por lo pronto, hay que decir que no tenemos expectativas de recesión. Esperamos recuperar la economía en este último trimestre”.

“La Encuesta de Hogares nos dice que empezó a contratarse gente en el sector de Construcción, lo cual es una señal de dinamismo de la economía. Esperamos un mejor trimestre y cerrar el año en 1,8%. Eso está 80% por encima de lo previsto. Así, proyectamos empezar mejor el 2024 y regresar a la senda del crecimiento de 3%”, señaló.

Así, según las estimaciones del ministro, si mañana el resultado de la inflación se ubica por debajo de 11%, en octubre iniciaría la primera reducción del Emisor con 25 puntos básicos. Y si se logra un IPC de 9,2% para el cierre del año, en diciembre la reducción sería de 50 puntos básicos.

“Como no hemos logrado bajar la inflación a la velocidad que se quisiera, no hemos podido obtener un mensaje claro del Banco de la República de en que momento empezará la reducción de tasas. Para la mayoría de los miembros de la junta todavía no es suficiente, y hay que esperar que baje más. Pero hay que decir que la inflación de alimentos ya sigue una senda descendente”.

Sobre el Fondo de Estabilización de los Combustibles, Bonilla dijo que esperan cerrar la brecha del precio de la gasolina en enero, y en ese momento comenzarán a evaluar lo que se decidirá sobre el precio del diésel.