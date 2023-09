“Lo que no pudimos hacer en estos 20 años de manera organizada en el país, le tocó hacerlo a los jueces y ahora tenemos que modificar la ley colombiana para que el desarrollo de la minería no vaya en contra de los determinantes ambientales”, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, quien en el Congreso Nacional de Minería que se realiza en Cartagena explicó los alcances del decreto de reservas temporales que se encuentra para observaciones.

De acuerdo con la ministra, el mismo Consejo de Estado exige que la delimitación de las reservas temporales tenga un cronograma claro del proceso de zonificación y decisión final para que no se queden por muchos años y sí atiendan a ese criterio de temporalidad en el que se sustentan y logren en un corto tiempo una solución de fondo.

El Instituto Humbolt explica que una zona de reserva temporal delimita por un periodo de tiempo espacios de interés ambiental y minero para incluirlos en el catastro minero, con el fin de no otorgar allí nuevos títulos entretanto la autoridad ambiental toma decisiones sobre la estrategia de protección a aplicar.

“Este no es un decreto que se aplica a rajatabla, no es un decreto que busca acabar con el sector minero, no es un decreto que busca restringir la actividad, lo que busca es ordenar socioambientalmente territorios muy conflictivos en donde, desafortunadamente, como lo dice la misma sentencia del Consejo de Estado, por la articulación entre el sector minero y el sector ambiental se entregaron títulos y se generaron conflictos socioambientales en donde pueden estarse afectando determinantes ambientales”, dijo la ministra.

¿Y la seguridad jurídica?

Cada que se establece una nueva norma la principal preocupación es la seguridad jurídica, porque los empresarios ya adelantaron inversiones y planes estratégicos en territorios que podrían ser delimitados como reservas temporales.