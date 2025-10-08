Millonario fraude de gas natural en Bogotá: así operaba la red clandestina que fue detectada con IA

En un operativo conjunto realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2025, la empresa Vanti y la Policía Nacional detectaron un caso de fraude masivo en el servicio de gas natural dentro de una empresa textil ubicada en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá. Entérese: Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá La investigaciones revelaron que la compañía habría manipulado de forma clandestina la red de distribución para alimentar directamente sus equipos de producción, eludiendo el registro del medidor oficial.

Desviaron un consumo de gas equivalente a 580 hogares

Según los cálculos técnicos, la pérdida mensual ocasionada por esta intervención supera los 14.000 metros cúbicos de gas natural, volumen equivalente al consumo de más de 580 hogares en la capital.

La IA detecto el fraude masivo de gas

El hallazgo fue posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) que permitieron detectar patrones anómalos en el consumo. Estas alertas llevaron a una inspección técnica conjunta entre Vanti, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Policía Nacional, que permitió localizar las conexiones irregulares.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ilegal se encontraba a más de 1,60 metros de profundidad y había sido camuflada con lonas y materiales de construcción para ocultar la manipulación de la red. Durante el mismo operativo, también se descubrió un fraude en el suministro de agua, lo que sugiere una práctica sistemática de evasión de servicios públicos por parte de la empresa intervenida.

Consecuencias legales y sanciones por desviar el gas