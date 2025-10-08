x

Millonario fraude de gas natural en Bogotá: así operaba la red clandestina que fue detectada con IA

Vanti descubrió en Bogotá un fraude industrial de gas natural en una empresa textil que manipulaba redes y evadía el medidor oficial.

  • Una empresa textil en Bogotá estaría desviando gas natural. FOTO: Cortesía
    Una empresa textil en Bogotá estaría desviando gas natural. FOTO: Cortesía
  • FOTO CORTESÍA
    FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

En un operativo conjunto realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2025, la empresa Vanti y la Policía Nacional detectaron un caso de fraude masivo en el servicio de gas natural dentro de una empresa textil ubicada en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá.

Entérese: Importar gas desde el Caribe para evitar déficit en 2027: así es el plan que propone el Grupo Energía Bogotá

La investigaciones revelaron que la compañía habría manipulado de forma clandestina la red de distribución para alimentar directamente sus equipos de producción, eludiendo el registro del medidor oficial.

FOTO CORTESÍA
FOTO CORTESÍA

Desviaron un consumo de gas equivalente a 580 hogares

Según los cálculos técnicos, la pérdida mensual ocasionada por esta intervención supera los 14.000 metros cúbicos de gas natural, volumen equivalente al consumo de más de 580 hogares en la capital.

La IA detecto el fraude masivo de gas

El hallazgo fue posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) que permitieron detectar patrones anómalos en el consumo. Estas alertas llevaron a una inspección técnica conjunta entre Vanti, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Policía Nacional, que permitió localizar las conexiones irregulares.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ilegal se encontraba a más de 1,60 metros de profundidad y había sido camuflada con lonas y materiales de construcción para ocultar la manipulación de la red.

Consulte: La deuda está en el punto más alto de la historia: Petro la empeoró en 37,4% en tan solo 3 años

Durante el mismo operativo, también se descubrió un fraude en el suministro de agua, lo que sugiere una práctica sistemática de evasión de servicios públicos por parte de la empresa intervenida.

Consecuencias legales y sanciones por desviar el gas

Vanti recordó que este tipo de delitos está contemplado en el Código Penal colombiano, con penas de entre seis y doce años de prisión, además de la extinción de dominio sobre los bienes implicados en el fraude.

La compañía insistió en que continuará reforzando sus mecanismos de monitoreo y detección con tecnología avanzada para combatir las conexiones ilegales, que no solo afectan las finanzas del sistema, sino que también representan riesgos de seguridad para las comunidades y las instalaciones industriales.

Le puede gustar: ¿Cuándo sí y cuándo no se puede desalojar a un arrendatario? Ojo a lo que advierten los abogados

Temas recomendados

Actividades ilegales
Economía
Hurto
Servicios Públicos
Gas natural
Combustibles
Gas natural
Inteligencia artificial
Robo
Delitos
Vanti
Colombia
Bogotá
