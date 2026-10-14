Milagro Week: Estos son los más de 70 proyectos con los que Gobierno busca atraer inversiones por $75 billones

Más de 70 proyectos de energía, minería, agricultura, infraestructura, transporte y tecnología hacen parte de la apuesta con la que el Gobierno de Abelardo De la Espriella buscará atraer capital extranjero y financiación internacional.
La estrategia se presentará en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre, durante la primera edición de la Milagro Week, con un portafolio valorado en $75 billones.
La iniciativa, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, busca poner en contacto a los promotores de proyectos colombianos con inversionistas, fondos privados, entidades financieras y organismos multilaterales. El propósito es conseguir recursos para iniciativas que amplíen la capacidad productiva del país y contribuyan a generar empleo.
Los $75 billones representan el valor de los proyectos que se expondrán ante potenciales financiadores, no dinero que ya haya ingresado al país o esté asegurado. La posibilidad de movilizar esos recursos dependerá de las decisiones de inversión, la estructuración financiera de las propuestas y las condiciones que ofrezca cada iniciativa.
El vicepresidente presentó la convocatoria como uno de los instrumentos de la denominada Misión Crecer, con la que la administración busca llevar el crecimiento económico a una tasa sostenida del 6 % anual. La estrategia parte de la premisa de que el país necesita ampliar su inversión, fortalecer las empresas y aumentar su capacidad exportadora para impulsar la actividad económica.
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