Milagro Week: Estos son los más de 70 proyectos con los que Gobierno busca atraer inversiones por $75 billones

Más de 70 proyectos de energía, minería, agricultura, infraestructura, transporte y tecnología hacen parte de la apuesta con la que el Gobierno de Abelardo De la Espriella buscará atraer capital extranjero y financiación internacional. La estrategia se presentará en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre, durante la primera edición de la Milagro Week, con un portafolio valorado en $75 billones. La iniciativa, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, busca poner en contacto a los promotores de proyectos colombianos con inversionistas, fondos privados, entidades financieras y organismos multilaterales. El propósito es conseguir recursos para iniciativas que amplíen la capacidad productiva del país y contribuyan a generar empleo. Los $75 billones representan el valor de los proyectos que se expondrán ante potenciales financiadores, no dinero que ya haya ingresado al país o esté asegurado. La posibilidad de movilizar esos recursos dependerá de las decisiones de inversión, la estructuración financiera de las propuestas y las condiciones que ofrezca cada iniciativa. El vicepresidente presentó la convocatoria como uno de los instrumentos de la denominada Misión Crecer, con la que la administración busca llevar el crecimiento económico a una tasa sostenida del 6 % anual. La estrategia parte de la premisa de que el país necesita ampliar su inversión, fortalecer las empresas y aumentar su capacidad exportadora para impulsar la actividad económica. Le puede interesar: ¿Cómo será la primera “Milagro Week”? Así es la tarea de José Manuel Restrepo para impulsar inversión

Energía, minería y tecnología, entre los sectores que buscan capital

El portafolio de la Milagro Week abarca actividades tradicionales de la economía colombiana, como agricultura, minería, energía y transporte, junto con apuestas relacionadas con turismo sostenible, comercio, infraestructura digital y centros de datos. La diversidad de sectores pretende ampliar el abanico de oportunidades para los inversionistas internacionales. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha detallado cuánto del monto total corresponde a cada actividad, por lo que no hay cifras que permitan identificar cuáles concentrarían la mayor parte de los recursos buscados. La conformación del portafolio ha tenido varias etapas. En un primer momento, el Ejecutivo informó que había identificado 176 proyectos, de los cuales 37 fueron clasificados como prioritarios. Posteriormente, Restrepo y Gómez Amín anunciaron un conjunto de más de 70 iniciativas estratégicas para presentar en el encuentro internacional. La preparación también incluye la búsqueda de oportunidades fuera de los principales centros económicos del país. En el Tolima, por ejemplo, el vicepresidente mencionó la posibilidad de incorporar proyectos relacionados con minerales críticos, además de iniciativas vinculadas con tecnología e infraestructura. El interés por estos recursos abre una línea de trabajo para acercar proyectos regionales a posibles inversionistas. No obstante, que una iniciativa sea considerada para su presentación internacional no significa que tenga financiación aprobada o que pueda ejecutarse de inmediato. El Ejecutivo pretende que las reuniones de noviembre permitan avanzar en contactos comerciales y financieros que puedan traducirse en decisiones concretas de inversión. Para los proyectos públicos y privados, el paso de la presentación a la ejecución dependerá de factores como su viabilidad económica, los riesgos asociados, las condiciones de financiación y los permisos requeridos. Lea más: ‘Milagro Week’: así funcionará la estrategia del Gobierno para atraer inversión y buscar un crecimiento del 6%

La apuesta del Gobierno para crecer al 6%

La Milagro Week es parte de una estrategia más amplia de promoción de inversiones que el Gobierno planea desarrollar en escenarios internacionales. Sus funciones se enmarcan en el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026, que contempla la realización de semanas de inversión en distintas regiones del mundo. La primera edición se realizará en Nueva York y dará continuidad a los contactos que Restrepo sostuvo en septiembre, cuando presentó oportunidades de negocio colombianas ante cerca de 300 empresarios, inversionistas y representantes de fondos internacionales. La iniciativa toma como referencia encuentros como Argentina Week, impulsado por el Gobierno de Javier Milei para presentar oportunidades de inversión de ese país ante el sector privado internacional. El objetivo de la administración colombiana es que el acercamiento con los mercados financieros internacionales contribuya a movilizar recursos hacia proyectos que aumenten la producción, mejoren la infraestructura y fortalezcan sectores con potencial exportador. Conozca también: Misión Crecer: poner el crecimiento en el centro La meta del crecimiento del 6% es el principal marco económico de la convocatoria. “Para lograrlo necesitamos producir más, exportar más, atraer inversión y generar más empleo”, ha señalado Restrepo al explicar el propósito de la Misión Crecer. El Gobierno también contempla articular la estrategia con el Banco de Proyectos Patria Milagro, que busca conectar iniciativas priorizadas con posibles fuentes de financiación. El resultado de la convocatoria se medirá, sin embargo, más allá del valor anunciado del portafolio. La presentación de $75 billones constituye el punto de partida para buscar capital; el impacto económico dependerá de cuántos proyectos consigan financiación, comiencen a ejecutarse y se traduzcan en nueva capacidad productiva, empleos e ingresos para el país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: