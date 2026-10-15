Invierten $1.200 millones para ayudar a 117.000 mipymes de Medellín a controlar sus gastos de energía

Para una tienda, un restaurante o un taller de confecciones, controlar los gastos de operación puede ser tan importante como aumentar las ventas. En un escenario de mayores costos laborales, presión inflacionaria y preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño sobre el abastecimiento de agua, revisar las facturas de los servicios públicos se convierte en una tarea clave para proteger la rentabilidad. Con ese objetivo, Energy Master anunció una inversión de $1.200 millones para poner en marcha EM Pymes, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a entender sus facturas, detectar posibles cobros que requieran revisión y hacer seguimiento a sus consumos de energía, agua y gas. Puede leer: Premiarán a quienes ahorren energía y cobrarán más a los derrochadores: el plan de EPM ante el fenómeno de El Niño La iniciativa apunta a un universo empresarial que, según cifras divulgadas por la Alcaldía de Medellín en 2025, está conformado por cerca de 117.000 mipymes, equivalentes al 99,1% de los negocios de la ciudad. La herramienta busca acercar a los pequeños establecimientos funciones de seguimiento y análisis de gastos que suelen estar fuera del alcance de negocios con equipos administrativos reducidos. De acuerdo con la compañía, el sistema puede identificar variaciones inusuales en las facturas, alertar sobre posibles errores tarifarios y advertir sobre cargos que el usuario debería verificar con su proveedor. Le puede interesar: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía

El ahorro de servicios públicos, otra presión para los negocios

La iniciativa llega en un momento en el que los comerciantes enfrentan varios factores que pueden reducir sus márgenes. El incremento del salario mínimo para 2026, la inflación y los gastos asociados al funcionamiento de los establecimientos se suman a las preocupaciones por la disponibilidad de agua y la evolución de los costos energéticos. En Medellín, la inflación anual reportada para septiembre fue de 7,04%, según el dato suministrado en los insumos. A esto se suma la necesidad de prepararse para posibles restricciones en el suministro de agua y administrar mejor los recursos durante la temporada de menores precipitaciones asociada a El Niño. En septiembre, EPM anunció interrupciones nocturnas del servicio de agua en sectores específicos de seis comunas de Medellín: Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. La situación se relacionó con la reducción de lluvias y de los caudales que abastecen el sistema Piedras Blancas. En ese contexto, el control de consumos puede ayudar a los establecimientos a identificar desperdicios y ajustar sus operaciones. Para restaurantes, panaderías y negocios que dependen del agua o del gas para desarrollar su actividad, conocer cuánto consumen y cómo evoluciona el gasto permite tomar decisiones con mayor información. También hay cambios regulatorios que conviene revisar. La Resolución CREG 101 120 de 2026 establece metas individuales de ahorro para los usuarios incluidos en el programa correspondiente. Según las condiciones descritas en los insumos, cuando un usuario supera el 110% de su meta, el consumo que exceda ese límite puede estar sujeto a un costo adicional del 70%. La aplicación de ese recargo depende de las condiciones de la regulación y de que el usuario esté incluido en el programa. Por eso, antes de sacar conclusiones sobre un cobro, cada negocio debe comprobar si está cobijado por la medida y cómo se calcula el consumo excedente. Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master, señaló que la plataforma pretende ampliar el acceso de los pequeños negocios a herramientas de análisis que les permitan gestionar sus recursos y anticiparse a gastos que afecten sus resultados. “Las pymes son el motor de la economía, pero hoy enfrentan un cerco financiero entre la inflación, las alzas salariales y la incertidumbre en las tarifas de energía”, afirmó el directivo al presentar la iniciativa. Lea más: Estas son las ciudades donde una ducha de 10 minutos le puede salir más cara y más barata

¿Cómo puede ayudar la plataforma a reducir los gastos?

EM Pymes permite registrar facturas de energía, agua y gas para analizar la información disponible y generar alertas sobre cambios en los consumos, cargos que requieren verificación y gastos que se aparten de los promedios habituales. La herramienta también busca identificar conceptos como seguros incluidos en las facturas, cobros de aseo y posibles inconsistencias tarifarias. No obstante, una variación en el recibo no implica necesariamente un error: puede responder a cambios en los horarios de operación, el uso de equipos o el volumen de producción. La revisión permite determinar qué conceptos necesitan una explicación o una reclamación ante el prestador del servicio. Una de las posibilidades consiste en verificar si el establecimiento cumple los requisitos para acceder a exenciones de determinadas contribuciones. En energía, por ejemplo, algunos usuarios industriales pueden solicitar la exención de la contribución de solidaridad, que equivale al 20% del valor del servicio para los usuarios sujetos a ese cobro. El acceso al beneficio depende de las condiciones legales aplicables, la actividad económica y la documentación requerida. No todos los comercios pueden solicitarlo automáticamente. Como ejemplo, la empresa plantea el caso de un taller de confecciones con una factura mensual de energía de $5 millones antes de la contribución. Si el establecimiento paga un cargo equivalente al 20% y cumple las condiciones para obtener la exención, el ahorro podría llegar a $1 millón mensual, o $12 millones al año, siempre que se mantengan las mismas condiciones de facturación y el beneficio sea efectivamente reconocido. En el caso del gas natural, también pueden existir contribuciones para determinados usuarios. Por eso, la compañía recomienda revisar la composición de las facturas y validar ante el prestador si la actividad económica del negocio cumple los requisitos para acceder a algún tratamiento diferencial. Energy Master asegura que, entre 2021 y el 30 de junio de 2026, sus soluciones permitieron materializar ahorros superiores a US$40 millones para medianas y grandes empresas. Con EM Pymes, la compañía busca extender este tipo de análisis a negocios de menor tamaño. Conozca también: La hora de la verdad para el sistema eléctrico colombiano: así enfrenta El Niño que irá hasta 2027

Cómo inscribirse en EM Pymes

Los empresarios interesados pueden registrarse en línea a través de la página https://pymes.energymaster.ai/signup. El proceso consiste en crear una cuenta, ingresar los datos básicos del negocio y cargar una factura de energía, agua o gas. A partir de la información disponible, el sistema puede comenzar a analizar los gastos y generar alertas. La modalidad gratuita permite administrar una sede comercial y hasta tres contratos de servicios públicos, sin necesidad de registrar una tarjeta de crédito. También contempla recordatorios por WhatsApp tres días antes del vencimiento de las facturas. Para aprovechar la herramienta, se recomienda cargar documentos legibles y verificar que correspondan a la sede y al contrato que se desea administrar. Las alertas pueden ayudar a identificar variaciones y organizar los pagos, aunque las reclamaciones y solicitudes de exención deben tramitarse ante las empresas prestadoras y conforme a los requisitos vigentes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: