Medellín, la ciudad que Oxford Economics pide no perder de vista: superaría a Buenos Aires y Sao Paulo

Hace 35 años, Medellín aparecía en los informes internacionales por razones de violencia e inseguridad. Hoy, una de las consultoras económicas más influyentes del mundo la pone en la lista de ciudades a las que inversionistas y empresas deberían prestar atención. El Global Cities Index 2026 de Oxford Economics, publicado este mes, ubicó a Medellín en el puesto 370 entre 1.000 ciudades del mundo. Aunque no entró al top 10 de las mejores metrópolis de Latinoamérica, el informe la incluyó en un grupo especial, el de las “Ciudades a Seguir” (Cities to Watch), reservado para las urbes emergentes que muestran una trayectoria dinámica y un alto potencial de crecimiento. ”Tienen una narrativa cautivadora, están trazando una trayectoria de crecimiento dinámico y nuestros modelos proyectan que ofrecerán un sólido desarrollo durante la próxima década”, explicó Liam Sides, director de Servicios de Ciudades de Oxford Economics, sobre las ciudades que integran ese listado. Conozca más: Medellín, primera ciudad de Colombia en Índice de Calidad de Vida de ONU-Hábitat

Así se mide una ciudad global

Esta es la tercera edición del índice y esta vez la firma consultira analizó 1.000 ciudades, 113 de ellas en América Latina y el Caribe, con 27 indicadores agrupados en cinco categorías: economía, capital humano, calidad de vida, medioambiente y gobernanza. El podio regional quedó en manos de Buenos Aires (138 a nivel mundial), Santiago (155) y Lima (196). Bogotá ocupó el octavo lugar de la región y el 299 del mundo, 71 casillas por encima de Medellín. Además, Medellín no está sola en ese grupo de urbes con potencial, la acompañan Arequipa, Perú (puesto 417), impulsada por la demanda global de cobre y la electrificación, con un crecimiento histórico del PIB de 5,1% anual; y Georgetown, Guyana (puesto 721) porque tendrá el mayor crecimiento económico individual de la región gracias al auge petrolero. Para Oxford Economics, el dato que mejor cuenta la evolución de Medellín es su salida de la violencia urbana y la caída en su tasa de homicidios. En 1991, en el punto más crítico de la violencia, la ciudad llegó a 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2024 la tasa fue de 13. “Antaño asociada a la violencia de los cárteles, Medellín es una ciudad que se esfuerza por deshacerse de las ataduras de su pasado. La ciudad ha logrado enormes avances en las últimas dos décadas gracias a un prolongado periodo de transformación urbana y social”, señala el informe. Y ese cambio, dice Oxford Economics, se debe a que Medellín tuvo un fuerte crecimiento económico y laboral, y fue ganando peso dentro de la economía nacional.

El Metrocable, la pieza que conectó las laderas en Medellín

Uno de los protagonistas del informe es el Metrocable, que Oxford Economics describe como el primer sistema de teleférico urbano del mundo diseñado para el transporte público masivo. Según el estudio, el sistema hizo mucho más que mejorar la movilidad, transformó la manera en que las comunidades de las laderas llegaban al resto de la ciudad y atacó de frente desigualdades espaciales históricas. Al acercar los barrios altos al centro, amplió el acceso a oportunidades de trabajo, aumentó la participación en el mercado laboral y empujó la creación de empleo. Tiene además un beneficio ambiental, ya que como funciona con electricidad, es una alternativa de bajas emisiones y sin trancones frente al transporte por carretera. “Medellín se encuentra en una etapa de desarrollo económico anterior a la de las otras cuatro ciudades. La ciudad ha logrado avances significativos para dejar atrás el legado de su pasado vinculado a los cárteles, gracias a un prolongado proceso de transformación urbana y social”, afirmó Jonathan Stewart, economista principal de Oxford Economics para América Latina. Y agregó: “El sistema de transporte masivo por teleférico ha impulsado a Medellín a nuevos niveles, y consideramos que ahora está preparada para la siguiente fase de su evolución”. La red de transporte eléctrico de Medellín aparece incluso en el análisis global del estudio. Allí, Oxford Economics sostiene que la gobernanza y el medioambiente condicionan las demás categorías, y que las ciudades que impulsan iniciativas ecológicas suelen obtener mejores resultados en intensidad de emisiones. El ejemplo que pone es el de Medellín. Siga leyendo: “Una ciudad que se mide con honestidad puede construir su futuro”: Medellín Cómo Vamos celebró 20 años

La radiografía: US$50.000 millones y un “centro industrial”

El estudio clasifica a Medellín bajo el modelo de “Centro Industrial” (Industrial Hub), con una base productiva en evolución, con un PIB al 2025 de US$50.000 millones y un PIB per cápita que se ubica en US$12.500, teniendo en cuenta que la población del área metropolitana asciende a 4 millones. En el puesto general, la ciudad aparece en el 370. Así le fue en cada una de las cinco categorías: Capital humano está en el puesto 203; medioambiente, puesto 338; economía, puesto 348; gobernanza, puesto 404; y calidad de vida, puesto 700. Según el informe, donde mejor le va a Medellín es en el talento de su gente. Donde peor le va, casi 500 puestos más abajo, es en las condiciones de vida de sus habitantes. En el lado positivo, Oxford Economics destaca tres fortalezas: la presencia de muchas sedes corporativas, un menor gasto en vivienda frente a otras metrópolis y una baja intensidad de emisiones, gracias a su red de transporte eléctrico. En el lado negativo aparecen las deudas pendientes: altas tasas de criminalidad, menor igualdad en la distribución del ingreso y un menor nivel educativo de la población. Para Stewart, esos retos no se pueden mirar por separado. “Es un error analizar la seguridad pública de forma aislada. Las bajas evaluaciones en calidad de vida reflejan desafíos sociales sistémicos: mejorar el desempeño urbano a largo plazo exigirá intervenciones de política integrales que aborden la desigualdad económica junto con la seguridad pública”, advirtió. Asimismo, según el informe, la calidad de vida es la categoría en la que América Latina peor sale, por la desigualdad de ingresos, la pobreza arraigada y la criminalidad. Y el capital humano es su principal ventaja competitiva. “Si bien persisten desafíos estructurales, las ciudades líderes están aprovechando su capital humano e impulsando la productividad para escalar en la jerarquía global”, agregó Stewart.

El pronóstico: más ingresos que Buenos Aires y São Paulo

El mercado laboral es otro de los argumentos del informe, por ejemplo, entre 2006 y 2025, el empleo en Medellín creció en promedio 2,5% anual, casi lo mismo que Lima, una de las ciudades con mejor desempeño de la región. También cambió el tipo de trabajo, tal es el caso de la participación de los servicios financieros y empresariales en el empleo total de la ciudad que se duplicó en ese periodo. Según la consultora, eso muestra que Medellín se está moviendo hacia actividades de mayor valor y hacia una economía más diversificada. La proyección más llamativa está en los ingresos, debido a que Oxford Economics espera que Medellín mantenga un crecimiento económico y laboral sostenido durante la próxima década, cada vez más apoyado en ganancias de productividad, a medida que la ciudad se consolida en sectores de mayor valor agregado e intensivos en conocimiento. Según la firma, eso elevará la posición regional de la ciudad y la convertirá en un actor más relevante en Sudamérica. También hará crecer los ingresos de sus habitantes. La consultora prevé que el ingreso medio de Medellín supere al de Buenos Aires y São Paulo en la década de 2040. Por ejemplo, en 2014, el ingreso medio de Buenos Aires era aproximadamente el doble que el de Medellín. “La evolución de Medellín ha sido excepcional. Las inversiones estratégicas en transporte, educación y espacio público han sustentado su gran transformación, posicionando a Medellín como un caso de estudio líder en América Latina en materia de urbanismo social y crecimiento inclusivo. Sin embargo, aún queda mucho por ver de la segunda ciudad de Colombia, cuyo potencial económico está todavía por desarrollarse; por ello, es una ciudad que las empresas deberían tener muy en cuenta”, concluye Oxford Economics.

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