En medio de la carestía que está afectando el bolsillo de los colombianos, ni siquiera el “mecato” se salva. En el último año el precio de los confites subió 25%; el de los helados, 12,7%; las papas, platanitos y paqueticos en general, 35,4%, y así con distintas categorías, según cifras del Dane.

No obstante, parece que la demanda por estos productos no merma, pues cifras divulgadas en el estudio State of Snacking de la multinacional estadounidense Mondelez aseguran que tres cuartas partes de los consumidores (75%) siguen destinando parte de su plata para comprar snacks.

Incluso la proporción es más alta en los millennials (26 a 41 años), que en el 80% de los casos dijeron seguir adquiriéndolos. Y es que Dirk Van de Put, CEO de Mondelez, admitió que la inflación y los problemas de suministro han afectado los precios de esta industria, pero aún así buena parte de las personas (71%) consumen sus productos hasta dos veces al día.