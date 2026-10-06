Gerente de Mercado Libre puso la mira en el marketplace de El Hueco: esta es la historia de la negociación

El año pasado, los comerciantes del Centro de Medellín lanzaron su propio marketplace para ofertar sus productos en línea. La noticia fue tan llamativa que llegó a oídos Mercado Libre. Así el gigante del comercio electrónico puso la mira sobre la plataforma de los comerciantes paisas.
Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp. A comienzos de julio de este año, el equipo de Doménico Barbato, gerente de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, contactó a Dúber Ledesma, director de Somos El Hueco, para pedirle una reunión.
Ledesma no sabía todavía que detrás de aquel primer contacto estaba directamente Barbato. La conversación inicial partió de un integrante de su equipo, interesado en conocer más sobre el marketplace de El Hueco, que tuvo su primer lanzamiento en mayo de 2025.
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La reunión quedó pactada para el 14 de julio. Ledesma citó al equipo en El Hueco, en Medellín.
La charla de una hora tuvo lugar en una sala de juntas del centro comercial Megacentro, sobre la carrera 53. Sobre las 2 de la tarde llegaron cerca de 15 personas, lideradas por Barbato. Habían estudiado el proyecto y querían conocer de primera mano cómo había sido construido.
Según recuerda Ledesma, el equipo de Mercado Libre le manifestó que consideraba el proyecto interesante e innovador, precisamente por haber conseguido algo que otros marketplaces no habían logrado: ingresar a un sector con las particularidades de El Hueco, comerciantes que no se terminar adaptando a las venta en línea.