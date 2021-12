La determinación del aumento de un 10,07% para el salario mínimo de 2022, lo que dejó la cifra en $1 millón y el auxilio de transporte en $117.172, generó expectativas en torno a que todo subirá el próximo año en la misma proporción; sin embargo, no todos los precios de bienes y servicios se fijan con base en el salario mínimo.

Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, expresó que entre las tarifas que subirán está el copago o la cuota moderadora de las EPS, los aportes a pensión de quienes devengan un salario mínimo, las fotomultas y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat). Estas tarifas sufrirán cambios proporcionales al porcentaje del aumento; sin embargo, en el caso del Soat, cabe resaltar que las empresas aseguradoras también evalúan otros criterios como la accidentalidad en las vías para definir su precio.

“Los seguros voluntarios de los vehículos tendrán también ese incremento, así como las multas y los trámites judiciales. En vivienda, por ejemplo, con los cálculos de los impuestos prediales y demás, las administraciones de quienes viven en los edificios incrementarán, porque los sueldos de los trabajadores de vigilancia, aseo y mantenimiento que devengan el mínimo también lo harán”, apuntó Ávila.

Por su parte, Jahir Gutiérrez, investigador de la Facultad de Administración de la Universidad CES, explicó que muchos de los productos que van a subir son los relacionados con el comportamiento de la oferta y la demanda, y aclaró que, por ejemplo, la canasta familiar no aumentará ese 10%.

“La gente con más poder adquisitivo comprará más carros, televisores, viajes, etc. Pero hay otros bienes o servicios (como peajes, servicios públicos, transporte) para los cuales la ley actúa con un precio en el mercado, así que no pueden pasarse de ahí. Incluso, para esos empleados que ganan más de cuatro salarios mínimos el empleador no les pagará al 10%, sino que es algo que tendrá que ser negociado”, dijo Gutiérrez.

El salario mínimo también será la base para calcular cuánto debe ser la remuneración para quienes reciben un pago diario, como las empleadas domésticas que laboran por días o los jornaleros.

¿Qué pasa con la inflación?

Según los analistas, todo lo que significa calidad y bienestar, como servicios públicos, alcantarillado, energía y arrendamientos, están atados a la inflación causada. Es decir, si esta termina este año en 5,3% , hasta ahí podrá ser el incremento de esas tarifas en 2022.

Así, con la inflación suben los costos de las grúas, las matrículas en los colegios, los peajes, los avalúos catastrales, los arriendos y las mesadas pensionales de más un salario mínimo.