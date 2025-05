Congreso tiene plazo de seis meses para aprobar ley de competencias del SGP

Sin embargo, hasta la fecha el proyecto de ley de competencias aún no ha sido radicado, mientras los días de la legislatura siguen avanzando. Esta situación pone en riesgo la entrada en vigencia del nuevo modelo del SGP, que busca fomentar la descentralización fiscal.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, advirtió que al proyecto aún le restan seis debates para ser aprobado de manera satisfactoria en el Congreso.

Los dos primeros debates tendrían lugar en la Comisión Primera y la plenaria de la Cámara de Representantes.

Lea aquí: Abecé para entender el proyecto que promete descentralizar a Colombia y causa revuelo nacional

El tercer y cuarto debate se harían en la Comisión Primera y la plenaria del Senado. En caso de presentarse diferencias entre ambas corporaciones, se requeriría una conciliación como quinto paso, y finalmente, un sexto debate en la plenaria conjunta de Cámara y Senado para su aprobación definitiva.

“Tiempos para estudiar algo de tanta profundidad ya no le quedan a este Gobierno. Pero mientras no se apruebe una ley de competencias y recursos, seguirá funcionando el SGP de acuerdo con las normas que rigen actualmente. A esto se suma que el Ejecutivo no tiene las mismas mayorías que contaba cuando se aprobó el proyecto”, aseguró el congresista.