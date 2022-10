Hace poco EL COLOMBIANO habló con la empresaria paisa Andrea Arnau, hoy tiburona de Shark Tank Colombia, acerca de sus orígenes. Ella contaba cómo llegó a Medellín con la idea de que las empresas debían digitalizarse, entrar a la publicidad digital por allá en los primeros años de este siglo. Era entonces una apuesta arriesgada a la que pocos se le medían, casi no había conexiones a internet en nuestro país y menos de 700.000 colombianos contaban con un correo electrónico. Hoy lo raro es que una compañía no esté en la red.

Obviamente Netsuite de Oracle no es la única empresa de su tipo, compite en el mercado con Microsoft Business Central, SAP, Oracle ERP Cloud, Epicor, entre otras; cada una de ellas dirigida a cierto tipo de empresas y para todos los bolsillos. El mensaje importante en el que todos coinciden es que hay que dar el paso a la digitalización para no quedarse atrás

Linio es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de América Latina. Con sede en México y presencia en cinco países, tiene acceso a un mercado de más de 300 millones de personas en la región. Esta empresa, que fue adquirida por Grupo Falabella, es un marketplace con más de 4 millones de productos disponibles y ha entregado más de 10 millones de productos a sus clientes. Linio fue consciente desde el principio de que gestionar sus números en hojas de cálculo no sería sostenible en su entorno de rápido crecimiento. Un ERP era necesario para la seguridad, el control de la información y la calidad de los informes a los inversores, así que desde 2015 cuentan con un sistema fácilmente personalizable para mantenerse al día con su velocidad, explicó Alejandro Bellido, director regional de finanzas, sistemas y procesos de Linio. Desde allí organizan los datos financieros de Linio en una sola vista y también logran estandarizar procesos y automatizar información. ¿Se imaginan un e-commerce que funcione en toda la región que no tenga control en tiempo real de sus inventarios?, ¿que no pueda decidir cuando se puede pedir menos por un producto? o ¿que tenga poblemas para facturar? Hoy Linio no tiene esos problemas y puede dedicar su tiempo a pensar en cómo llegar a más clientes en el mundo y devolverles réditos a sus inversionistas.



Beta San Miguel, una familia que creció