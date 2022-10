Nuevamente el rubro que tuvo mayor crecimiento fue el de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, división de gasto que jalonó la inflación, con un total de 26,62%.

Si se revisan otras variedades de esta fruta se ve que el mango común subió 66,5%, el mango de azúcar 54,5% y el mango manzano 152,3%.

Otra de las frutas que tuvo un mayor incremento fue la curuba, que pasó de costar $1.691 a $2.590, con una variación de 53,2%. La feijoa también tuvo un alza importante de 58,1%, y el kilo cuesta en promedio $4.432.

El limón común y tahití tuvieron incrementos significativos, con 73,9% y 76%, respectivamente. En contraste el limón mandarino tuvo un ajuste a la baja de 9,7%.

Las mandarinas se encarecieron considerablemente, las variedades arrayanas, común y Oneco subieron 92,3%, 83,4% y 18,6%, respectivamente.

De 55 frutas analizadas solo 13 tuvieron una variación negativa, entre las que se encuentran el aguacate papelillo (-3,0%), la breva (-2,8%), el coco (-8,5%), durazno importado (-9,6%), guayaba Atlántico (-4,2%), guayaba común (4,2%), gulupa (-6,3%), higo (-0,5%), kiwi (-29,4%), limón mandarino (-9,7%), entre otros.

El tomate de árbol, una de las frutas mas usadas para la elaboración de jugos en los hogares, subió de $2.211 a $3.401 en promedio, una variación de 53,8%.

Algunas frutas frecuentes en la canasta familiar como la granadilla, la guanábana y la guayaba agria subieron 25,7%, 26,2% y 25,7%, respectivamente.

En contraste, otras variedades de esta última tuvieron una corrección a la baja como es el caso de la guayaba Atlántico y común, ambas con -4,2%.

Según cifras del Dane con análisis de Procolombia, durante el primer semestre del año la fruta que más se exportó fue la gulupa fresca (también conocida como maracuyá morado), por la suma de US$33,7 millones, con una variación de 15,5%, ya que en el primer semestre del 2021 llegó a US$29,2 millones. En el mercado nacional, esta tuvo una corrección negativa de 6,3%, bajando de $2.078 a $1.947.

Colombia es potencia en exportación de frutas frescas y el segmento exótico de estos alimentos abarca una buena porción del mercado internacional.

Ana Pereira CEO Frutal Produce, aseguró que “el sector debe aprovechar la oportunidad del mercado actual, que no quiere decir que no estemos frente a retos e incertidumbre mundial; un claro ejemplo de ello es la creciente demanda de frutas exóticas como la gulupa para Europa y el mango de azúcar que, para el mercado de Medio Oriente, se percibe como fruta exótica, y a vecinos más cercanos como Brasil, que a pesar de ser un país tropical no tiene cultivo de uchuva por lo que demanda grandes cantidades de esta”.