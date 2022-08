No pasaron ni 24 horas de la posesión del presidente Gustavo Petro para que el Congreso recibiera la iniciativa que pretende modificar el esquema tributario y ajustar las cuentas fiscales del país.

Efecto será para todos los estratos

Para Ocampo los más afectados serán quienes reciben más de $45 millones mensuales que pasarán de una tributación del 15,2% al 22%, y los que perciben más de $140 millones que subirán del 16,4% al 25,7%.

“El mayor aumento será para unas 34.000 personas, o ultraprivilegiados”, expresó el ministro de Hacienda, en referencia a quienes van a ser los más “perjudicados” por la reforma o, en otras palabras, quienes “van a hacer la contribución adicional al desarrollo social colombiano”.

Las personas con patrimonios superiores a los $3.000 millones pagarán una tasa que arranca en 0,5%, mientras que aquellos con patrimonios superiores a los $5.000 millones pagarán el 1%.

Pero pese a las afirmaciones del ministro en el sentido de que serán 34.000 personas las que hagan el mayor esfuerzo, es claro que algunas de las ideas consignadas en la iniciativa terminarán sintiéndose en el bolsillo de todos los colombianos, de ser aprobadas por los legisladores.

Es así como la exposición de motivos contempla el establecer el impuesto a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, que corresponderá a un tributo con una tarifa del 10% sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta, lo que generaría recursos por $2,11 billones, en 2023.

En ese escenario, el texto radicado en su Capítulo 5 apuesta por la creación de los impuestos saludables, lo que abarca bebidas ultraprocesadas azucaradas, entre las que figuran bebidas a base de fruta en cualquier concentración, zumos, néctares de fruta, gaseosas, refrescos y aguas saborizadas.

También se gravaría el consumo a productos comestibles ultraprocesados industrialmente como carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; papas fritas, patacones, chicharrones y pasabocas empacados, galletas dulces, barquillos, obleas, ponqués y tortas, bizcochos y pasteles de dulce y merengues.

Este impuesto aplicaría incluso a este tipo de productos importados, y se causaría en el momento en que los mismos sean nacionalizados en aduanas por la Dian, para su posterior venta en el territorio colombiano.

No obstante, se anotó que “considerando la importancia de algunos de estos productos en la canasta básica de los hogares colombianos, algunos bienes no serán gravados por este impuesto para no afectar el ingreso de los hogares más vulnerables, entre los que se destacan la mortadela, la butifarra y el salchichón”.

Otras fuentes del recaudo tributario

Según el proyecto, otros $5,56 billones del recaudo del impuesto de renta a las personas jurídicas, y una de las grandes novedades serán los $5,87 billones que se espera obtener con los impuestos que se aplicarán a las exportaciones de petróleo, carbón y oro.

A juicio de la cartera de Hacienda lo que se intenta es redistribuir los beneficios que generan los altos precios de estas materias primas.

Para ello se establece un impuesto a la exportación de estos productos equivalente al 10% del exceso sobre un precio base. Es decir, si el precio del petróleo es de US$95 por barril y el precio de referencia (que fije la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH) es de US$48, el impuesto aproximado es del 4,6% a las exportaciones extraordinarias.