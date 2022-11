No se puede deducir regalías

Aunque las empresas del sector hidrocarburos y las mineras han insistido en que las regalías son un costo, no una ganancia, se establece la no deducibilidad de estas en el impuesto de renta y los gremios piden que esto se modifique.



La sobretasa sigue adelante

Las empresas de hidrocarburos pagarán una sobretasa de entre 5% y 15% si los precios internacionales exceden la cotización promedio de los últimos 10 años. Para el sector financiero, la sobretasa será del 5% y se mantendrá hasta 2027.



Cambio en las zonas francas

El Gobierno quería que las empresas de zonas francas pagaran una tarifa del 30% si exportan poco. Pero, algunas industrias, como Reficar, contarán con dos cédulas para tributar 35% por lo que venden en el país y 20% por lo que exportan.



Así queda el régimen simple

El Proyecto busca reducir las tarifas, eliminar y crear categorías de actividades y la eliminación de la obligación de declarar y pagar anticipos bimestrales para algunos contribuyentes con el ánimo de incentivar la formalización en el país.



Iglesias y bancos de alimentos

En el texto, las entidades declarantes no contribuyentes, como los bancos de alimentos, serán contribuyentes del régimen ordinario del régimen sobre el impuesto de renta y piden ser exentos. La iglesia no será gravada con impuesto a la renta.