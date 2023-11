En síntesis, a Milei le cuestionan que reducir los impuestos se traduce en menores ingresos para que el Estado pueda proveer bienes colectivos (vías, hospitales, escuelas) y para invertir en proyectos enfocados en la población vulnerable (programas de alimentación, educativos y subsidios). Sin embargo, la premisa del presidente electo apunta a que, con menores impuestos, se atrae la inversión, se generan empleos y aumenta el poder adquisitivo de los habitantes. Además, argumenta que un Estado más pequeño (sin excesivos ministerios y burocracia) ahorra recursos que pueden invertirse en la gente y la caja del Estado no crece en detrimento de la riqueza individual.

Pese a que la intención es conseguir que la Nación retome el crecimiento económico que antaño la hizo una de las más ricas en América Latina, a Milei se le critica por su postura radical que ya no es liberal sino “libertaria” al impulsar un país en el que la iniciativa privada está completamente por encima del Estado; sus detractores apelan a la historia para citar que un mercado sin regulación también es nocivo y profundiza la pobreza.

Por otro lado, está su propuesta de dolarizar la economía; siendo esta su “medicina” para erradicar la inflación descontralada que mueve los precios hacia arriba sin parar. El problema es que el país perdería el control de su política monetaria y eso está enlazado con su idea de desechar el Banco de Central de la República Argentina.

Los contradictores de Milei han señalado que su idea es peligrosa dado que el país perdería su soberanía en el manejo de la moneda y no podría aplicar instrumentos de control cuando necesite responder a la situación económica. Por ejemplo, sin un banco central en funciones, no hay quien controle la cantidad de billetes circulando y no existe la posibilidad de maniobrar para estimular la economía o para apaciguarla cuando esté sobrecalentada y los precios se salgan de control.

Lo cierto es que para Milei la intervención de la autoridad monetaria “hace daño” porque interviene en la formación de los precios al determinar la cantidad de papel moneda que circula en la economía: “Cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero lo único que hace es determinar el nivel de precios, entonces si se expande hace daño y si se achica hace daño y así ¿para qué lo quiero?”.