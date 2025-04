No es un platillo que se encuentre en libros de antaño culinarios, en tutoriales de YouTube o al scrollear en TikTok o en Instagram. Los pioneros de esta preparación cuentan que su secreto mejor guardado es la salsa rosada. Una mezcla de ingredientes que por generaciones ha prevalecido en la memoria de los abuelos que emprendieron al borde de los andenes con estos negocios.

No obstante, toda historia tiene una raíz. EL COLOMBIANO trató de buscar el origen de las mandingas en la capital antioqueña. La tradición oral paisa es ambigua, pero da algunas luces: dice que las primeras se vendieron en Aranjuez, otros que en Santa Cruz, e incluso en El Playón.

C ada negocio cuenta con entre 4 y 6 trabajadores. En ese orden de ideas, entre 92 y 132 personas tienen un empleo en esta cadena de comidas rápidas.

Ya son cerca de 23 locales. Se puede decir que son una especie de franquicia familiar, pues aunque tienen el mismo nombre, los precios varían, así como los productos. “En eso no nos pudimos poner de acuerdo”, comentó la emprendedora.

La idea no fue otra que proteger el nombre de la marca. “La franquicia nunca se quiso vender, solo pueden ser socios los familiares. Aquí hay primos, primos hermanos, hermanos, sobrinos, tíos y demás”, señaló Bibiana.

No fue el único dolor de cabeza . En plena pandemia, los locales tuvieron que buscar estrategias y operaron por medio de solo domicilios , cuando muchos no contaban con ese servicio. Una verdadera prueba. Aunque fueron épocas de “vacas muy flacas”, cada uno logró mantener su negocio a flote.

Fue así como empezó una lucha que sigue sin victoria: “Al principio pusimos un abogado, pero a lo último uno llegaba y eso se podía demorar dos o tres meses para bregar que quitaran el nombre. Y luego aparecían tres o cinco. Ya no alcanzaba uno a pagarle al abogado pa’ tanta gente”, lamentó Bertulfo.

La cuestión fue que las mandingas trascendieron más allá de una marca en específico o un registro en Cámara de Comercio. Parecía que el nombre ya no le pertenecía a nadie más que al imaginario de los consumidores paisas. Y por eso no dejaron de abrir nuevos emprendimientos de mandingas en cada esquina de la ciudad.

Los años no perdonan. Bertulfo está retirado hace unos 5 años. Exponerse al calor del aceite es dañoso para su salud, ahora sufre de artritis y padece de otros males propios de la vejez y de toda una vida de labores. “Al principio extrañé el trabajo, pero ya no me creo capaz de estar ahí”, confesó.