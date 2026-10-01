Juan Valdez, Starbucks y Tostao’ lanzan promociones especiales por el Día del Café

Este 1 de octubre el café vuelve a ser protagonista en Colombia y varias cadenas y cafeterías se sumaron a la celebración con promociones, productos especiales, degustaciones y regalos. Algunas opciones incluyen café gratis, vasos reutilizables y combos a precios especiales. El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre y es una fecha para reconocer a quienes hacen parte de la cadena cafetera, desde los productores hasta quienes preparan y sirven la bebida. En Colombia, además, la celebración coincide con el inicio de un nuevo año cafetero. Conozca: La “chaqueta”, el “pintadito”, el “perico” o el pocillo de peltre: así cambia la forma de tomar café en cada departamento en Colombia Para quienes quieren aprovechar la fecha y tomarse un café con algún beneficio adicional, estas son algunas de las promociones anunciadas para este jueves.

Juan Valdez: Café gratis por el Día Internacional del Café

Juan Valdez se sumó a la celebración con una promoción de café gratis. La marca invitó a sus clientes a visitar sus tiendas este 1 de octubre para reclamar una taza y celebrar el Día Internacional del Café.

La promoción también fue anunciada en espacios comerciales como Parque La Colina, en Bogotá, y Parque Caracolí, en Floridablanca, donde los visitantes podrán acceder al beneficio.

Starbucks: vaso reutilizable gratis por la compra de café

Starbucks Colombia preparó una promoción especial para sus clientes con motivo de la fecha. Los miembros de Starbucks Rewards podrán recibir un vaso reutilizable de edición limitada por la compra de una bebida preparada en barra en tamaño Grande o Venti. Para acceder al beneficio, deben presentar en caja el QR de Starbucks Rewards. La promoción es válida únicamente el 1 de octubre de 2026 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Cada cuenta podrá acceder una sola vez al beneficio y no aplica para compras mediante domicilio.

La marca informó que habrá 20 vasos disponibles por tienda participante, por lo que las unidades son limitadas.

Tostao’: combo de café y croissant por $8.000

Tostao’ también se unió a la celebración con una opción para quienes quieran acompañar su café con algo de panadería.

La cadena ofrece el Combo Café de mi Tierra, que incluye un croissant de semillas y café por $8.000. La promoción fue anunciada por la marca como parte de su celebración del Día Internacional del Café, destacando la tradición cafetera colombiana.

OMA tendrá 60 sorpresas para sus clientes

OMA preparó una actividad especial para celebrar el café durante el fin de semana. La marca anunció 60 sorpresas para participantes que cumplan las condiciones de la actividad y estén ubicados en Bogotá. De ese grupo, 20 personas podrán recibir una muestra de su café de especialidad Origen de Mi Tierra, mientras que otras 40 recibirán una bebida acompañada.

Para participar, los interesados deben seguir las cuentas indicadas por OMA, darle “me gusta” a la publicación, compartirla en historias, etiquetar ambas cuentas y contar en los comentarios cuál ha sido esa pausa con café que recuerdan con cariño.

Otras opciones para celebrar el Día del Café

Las promociones no se limitan a las grandes cadenas. Algunos establecimientos y centros comerciales también prepararon actividades especiales para esta fecha. En Parque Caracolí, por ejemplo, además de las promociones de Juan Valdez y Starbucks, Holística Saludable anunció dos frappes sencillos por $25.000, mientras que La Tierra de Amaranta Café tendrá otras alternativas para los visitantes.

as condiciones y disponibilidad pueden variar según la marca, el establecimiento y las existencias. Por eso, antes de desplazarse, es recomendable revisar las condiciones específicas de cada promoción.

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