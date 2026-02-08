“Petro prefirió al activista sobre el técnico”: Jorge Iván González, exdirector del DNP

Jorge Iván González lamenta que los gobiernos quieran que sus planes nacionales de desarrollo se ejecuten y cumplan de un día para otro. Eso, justamente, fue lo que le pasó a la administración del presidente Gustavo Petro, cuyas iniciativas para el cuatrienio se quedaron sobre el papel.
González, filósofo, economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el actual gobierno, ayudó a trazar una ambiciosa hoja de ruta no solo para el período de Petro, sino para el mediano y largo plazo. Entre otras cosas, propuso el catastro multipropósito, el Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización de subsidios y el presupuesto por programa para organizar el gasto de forma eficiente.
“¿Por qué no avanzaron? Por el desespero. Los gobiernos, y este en particular, se desesperan porque estas reformas no cambian un país en cuatro años. El catastro toma tiempo, el Registro Universal requiere ensayos y pagos electrónicos, el presupuesto por programa exige disciplina. Pero el político quiere resultados para la próxima semana”, dice.
Entérese: ¿Quién es Jorge Iván González y por qué renunció a la dirección del Departamento de Planeación?
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el exdirector del DNP asegura que el Gobierno privilegió los perfiles de activistas sobre los técnicos, menciona que Petro no ha tenido incidencia en los indicadores positivos de la economía y advierte que el próximo mandatario en Casa de Nariño tiene dos tareas de arranque: una reforma tributaria y una ley de competencias.