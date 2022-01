En Colombia, según la Misión del Empleo, hay cerca de 7.193.000 empresas, pero más del 90% son micro, pequeñas e informales. Con este contexto en mente, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, expuso que se debe revisar el marco regulatorio que impide el crecimiento y la formalización de estas unidades productivas para que compitan en igualdad de condiciones y puedan expandirse.

En Conversación con EL COLOMBIANO, también se refirió a la necesidad de facilitar el trabajo para los exportadores locales y habló de revisar la formación del capital humano en el país. Así mismo, abordó la necesidad de entablar una discusión juiciosa sobre las reformas laborales que hacen falta para incluir a los trabajadores que están por fuera de la formalidad y no cuentan con ninguna cobertura social.

¿Qué está pasando con nuestros emprendedores, porqué el tejido empresarial está conformado casi en su totalidad por pequeñas empresas?

“La formalidad y el crecimiento tienen tantos costos, trámites y exigencias, que muchas veces nos quedamos en empresas que no logran expandirse”.

Publicidad

“Además las micro y pequeñas empresas informales pueden quedarse en el mercado aunque no cumplen todas las reglas de juego”.

¿Cómo podemos poner esa situación en un ejemplo práctico?

“Los productos tienen unas reglas de juego para que el productor pueda participar del mercado, por mencionar un ejemplo, hablemos de un yogur. Por un lado, tenemos al yogur con todas las reglas del juego. Por el otro, tenemos un kumis hecho por el señor de un pequeño carrito”.

Publicidad

“Entonces, ese señor no tiene el capital para hacer las inversiones que se necesitan si quiere convertirse en un productor sofisticado. Pero eso no quiere decir que no tenga a quien venderle, él cobra un precio menor y hay quien le compre. En consecuencia, se queda ahí, siendo un microempresario que no podrá crecer porque eso implica que debe escalar esa empinada pared de la formalidad”.

¿Qué se puede hacer para iniciar una corrección?

“Tiene sentido que yo diga que el yogur debe cumplir ciertos requisitos, el problema es que eso no hace que el kumis informal salga del mercado. Entonces debemos nivelar la cancha”.

Publicidad

“Cuando no es posible hacer algo para evitar que exista la informalidad, de pronto es posible emparejar las reglas del juego, reducirlas y de ahí en adelante, el mejor, será el que crezca”.

“De cierta manera, si no bajamos esa vara de la formalidad, es como si estuviéramos dejando a algunos empresarios que se quedan afuera de la fiesta, pero no es que ellos mueran para el mercado, ellos siguen en una fiesta menos productiva y eso nos jala toda la productividad del país hacia abajo”.

El Consejo Privado también ha mencionado que debe allanarse el camino a los exportadores, ¿cómo podemos empezar ese trabajo?

Publicidad

“Esto pasa por una cantidad de simplificaciones en los marcos normativos, implica revisar las instituciones que tienen que ver con las autorizaciones, los permisos y los estándares que debemos cumplir cuando una empresa quiere exportar”.

“Desde luego, hay unos requisitos en el exterior que debemos cumplir. Pero con los que hay que cumplir dentro de Colombia, tendríamos que hacer un barrido institucional para hacerle la vida más fácil a ese exportador. La idea es que todo esté lo más unificado posible”.

El capital humano es otro tema relevante, ¿cómo observa la formación para el trabajo?

“Es importante que haya información que le diga al joven, mire: si usted se entrena en esto, va a conseguir trabajo en esto y va a ganar tanta cantidad. Esa información tenemos que irla bajando y generar la oferta para entrenar a los muchachos en aquellas cosas en las que van a poder ser productivos y tener ingresos”.

“¿Qué nos pasa hoy en día? Hay disposición de las empresas para contratar, pero no encuentran las personas que tengan la formación necesaria”.

Hablando de contrataciones, ¿es necesario flexibilizar la regulación?

“Proponemos que los empleos por tiempos parciales se permitan con sus prestaciones legales. La gente se podrá cuestionar: ¿cómo que me van a contratar por horas? El problema es que no están eligiendo entre laborar por horas o por tiempo completo, sino entre laborar por horas o que no los contraten del todo”.

“Las flexibilidades en las prestaciones pueden implicar que haya personas a las que no contratan, o si las contratan lo hacen por debajo de cuerda, o sea, un ámbito totalmente informal que no suma en semanas de cotización de cara a su pensión cuando sea un adulto mayor”.