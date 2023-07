“Todos tenemos un niño interior”: la increíble historia del paisa que creó Offcorss hace 44 años

En una rumba en la casa de su gran amigo, el recordado publicista Michel Arnau, Juan Camilo Hernández –protagonista de esta historia– le pide ayuda para crear una marca que suene bien y quede en la memoria de la gente. Su propósito era darle otro aire a Rancho, la empresa de ropa para niños que había creado junto a su esposa, María Gloria Mejía. “Of course –que en español significa por supuesto–”, le responde su amigo. La cosa queda ahí y la rumba sigue al ritmo de The Beatles, The Rolling Stones y Jimi Hendrix. Pero pasan dos días, Juan Camilo no aguanta más la espera y decide llamar: –“Michel, ¿y mi nombre?”. –“Yo te di el nombre”, le responde. –“Me dijiste: ‘Of course’...”. –”Ese es el nombre”, recalca Michel. Desconcertado, Juan Camilo sale hacia la oficina del publicista, que quedaba detrás de la iglesia de El Poblado. “Michel, ¿cómo así que Of course? La gente no va a saber leer eso. Eso no es un nombre para una marca de ropa de niños”. La respuesta de Michel es decirle a Pedro, uno de sus ayudantes, que traiga papel y lápiz y escriba “Of course”. Así lo hace, pero cuando termina deja ver un “Ofcors” sobre el papel. “Entonces Michel lo único que hizo fue ponerle otra efe y otra ese. Y así nació la marca”, recuerda. Hoy, aparte de vestir a millones de niños, Offcorss es el reflejo de la vida de Juan Camilo Hernández, un hombre que todos los días desde 1949 saca su niño interior y cree que el legado de la compañía es intentar transmitirle a las personas que lo más importante es ser ellas mismas. “Todos tenemos un niño interior. Si somos capaces de mantenerlo vivimos muy bueno. Un niño no tiene preocupación ni angustias. Pero siempre nos lo tratan de matar, no está bien visto ser medio irreverente, entonces la gente lo suele tener encarrilado”, dice. Sus palabras cobran aún más sentido mientras cuenta cómo forjó a Offcorss, la icónica empresa antioqueña que desde 1979 le ha puesto estilo al armario de los más jóvenes y hoy vende 9 millones de prendas al año y está presente en más de 23 países.

Un rebelde creativo En la misma mesa alargada que ha soportado cada una de las reuniones en las cuales se han tomado decisiones claves sobre Offcorss durante estos 44 años, don Juan Camilo, como le dicen sus trabajadores, empieza a recordar cómo empezó todo. “A mí me echaron de la casa. Mi papá, que era muy godo, me dejó una nota que decía que tenía 72 horas para irme, que no me llevara nada, que me fuera de la familia y me llevaran mis cosas personales. Empaqué una cajita y me fui”. Juan Camilo nunca se sintió parte de una sociedad tan conservadora como la de la época, en la que el proyecto de vida para jóvenes como él era arañar un puesto en alguna de las grandes empresas paisas. Entonces decidió hacer sus maletas, y sin reprocharle nada a su papá dejó su casa en Laureles –cerca a la Parroquia Santa Teresita– y partió a Bogotá. Se sostuvo dando clases de matemáticas a niños de colegio y en el entre tanto estudiaba esa misma carrera en la Universidad de los Andes, aunque solo duró tres años, una vez terminó de ver las materias que le interesaban. El suyo fue todo un caso, pues convenció a Francisco Pizano de Brigard, entonces rector, de que lo dejara hacer abonos semanales para pagar su matrícula, compromiso que honró hasta el final. Pero ahí volvió su niño interior, ese que lo llevaba a querer experimentar y saber cómo funcionaban las cosas, como cuando en su infancia desbarataba la batidora de la casa y la máquina de coser de su mamá para intentar volverlas a armar.

En miles de negocios “¿Por qué no te vienes a trabajar a la agencia, en vez de estar dando clases?”, le dijo un día Jean Claude Bessudo, dueño de Aviatur, con quien Juan Camilo había hecho amistad tras conocerse años atrás en la embajada francesa. No dudó en hacerlo y entró al negocio. Fue su puerta para volver a Medellín, pues abrió la primera oficina de Aviatur en la ciudad –que aún existe– en Parque Bolívar. Mientras tanto fue montando varios negocios junto a sus hermanos. “Monté una marquetería, porque aquí no había, que se llamaba Marquetería La 10. También monté con mi hermana un negocio que se llamaba Pastel, que tuvo la primera entrega a domicilio de repostería y vendía 300 milhojas al día. Me acuerdo la publicidad en EL COLOMBIANO, una página que decía ‘las flores no se comen, regale un pastel’”, evoca. Pero Juan Camilo hizo muchas más cosas. Estuvo seis meses en Panamá, aprendiendo a hacer pollo frito en las franquicias de KFC, luego volvió a Colombia y montó Mr Ham, una marca de hamburguesas y pollo frito; tiempo después le apostó a Helados Happy; e inclusive, una vez le ayudó a un amigo de su papá que tenía una agencia de publicidad y necesitaba fotos, ¡fue modelo!