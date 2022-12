Inmediatamente después de que fuera decretado el racionamiento, el gobierno del presidente César Gaviria y las entidades de control – Procuraduría y Contraloría – desataron una amplia cacería de brujas contra directivos y técnicos de las empresas eléctricas y funcionarios y exfuncionarios gubernamentales relacionados con el sector eléctrico. Entre directivos, técnicos y funcionarios, fueron 72 las personas acusadas de ser responsables del “apagón”; 17 de ellas destituidas por el presidente Gaviria y todas sometidas a investigaciones administrativas y fiscales de las que finalmente salieron airosas. No obstante, entre la gente quedó la sensación de que el racionamiento había sido causado por las acciones o las inacciones de un grupo de funcionarios ineptos. Las cosas son mucho más complejas.

En diciembre de 1992 no hubo alumbrado navideño en Medellín. En la Avenida La Playa, en cuyos árboles se desplegaban las instalaciones con las luces de colores, se instalaron escenarios, adornados con figuras alusivas a la navidad e iluminados con antorchas, en los que se desarrollaron actividades artísticas y lúdicas para entretenimiento de la gente. Este sucedáneo sería el inicio del alumbrado temático característico de la ciudad, pero el hecho es que en dicho año no se encendieron las luces navideñas puesto que el país estaba en racionamiento de electricidad.

En diciembre de 1992 no hubo alumbrado navideño, se hicieron decoraciones con papeles brillantes. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO

Falta de confiabilidad

Todos los sistemas eléctricos están expuestos al riesgo de racionamiento, no hay ninguno confiable al 100%. El racionamiento puede ser por potencia, es decir, cuando no hay capacidad de generación suficiente para atender la demanda máxima; o por energía, cuando no hay combustible o agua suficiente para hacer mover las máquinas. Los racionamientos de potencia son propios de sistemas predominantemente térmicos; los de energía de los hidrotérmicos; aunque con frecuencia se presentan situaciones en las que concurren ambos tipos.

El factor detonante fue la hidrología extremadamente pobre que se presentó en 1991 y 1992, a causa del Fenómeno de El Niño. Este fenómeno climático, que se presenta cada 3 ó 7 años, se caracteriza por un calentamiento excepcional del Océano Pacífico Sur que debilita o cambia la dirección de los vientos Alisios alterando el régimen de lluvias de los países de América Latina, especialmente los que tienen costa sobre el Pacífico, Colombia entre ellos.

Una hidrología pobre no conduce necesariamente a un racionamiento si se dispone de mayor capacidad de generación hidráulica y/o de un buen respaldo de generación térmica, es decir, capacidad instalada disponible y combustible para mover las máquinas. En 1992, estas dos circunstancias —que habrían evitado el racionamiento o lo habrían hecho mucho — brillaron por su ausencia.