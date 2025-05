Gobierno Petro radica ponencia alternativa de la reforma laboral, ¿qué cambios trae?

“En cumplimiento del encargo y de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir informe de ponencia alternativa para primer debate Proyecto de Ley No. 311 de 2024 Senado, 166 de 2023 Cámara acumulado con los Proyectos No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, “Por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, dice el documento radicado.

La senadora Aída Avella anunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que fue radicada en la Comisión Cuarta del Senado la ponencia alternativa de la reforma laboral. Según la congresista, esta versión “promueve los cambios reales para el pueblo trabajador y sus derechos”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esta ponencia y aseguró que mantiene el enfoque planteado originalmente por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Ya hay una ponencia firmada por @AidaAvellaE en la que las horas extras se pagarían después de las 6:00 p.m., el pago de dominicales y festivos sería del 100%, la jornada laboral sería de ocho horas, y para los microempresarios habría créditos con intereses bajos, reducción de impuestos y tarifas de energía. ¡Esa es!”, escribió el alto funcionario también en su cuenta de X.