La idea de aumentar el presupuesto es para fortalecer la economía popular actual, y para que se reproduzcan más puestos de trabajado en todo el territorio. “Nuestro plan es aumentar ese presupuesto y contratar con la economía popular que está en la vía, para que, en primer lugar, no nos roben los recursos, y en segundo lugar, para que produzca empleo que ayude a construir la vía a cambio del recurso público que se entregan”, explicó.

El segundo instrumento es la vivienda. “La intención es que se pueda construir vivienda nueva en donde no se construye, no solo en grandes ciudades, sino en los pequeños municipios donde no llega la mano de los grandes constructores que prefieren el gran mercado colombiano”.

Y añadió que “queremos recuperar el programa Mi Casa Ya, completo, a punta de mentiras se creó una burbuja, los constructores creyeron que el Gobierno iba a dar la plata que prometió Duque, las familias se esperanzaron en que iban a darles un subsidio pero no se dio nada. Lo dejaron desfondado”.