Por su parte, el acuerdo con Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec establece que Grupo Sura, durante el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024, podrá venderle a la empresa hasta 3,3% de las acciones de Sura Asset Management a valor justo de mercado, el cual también será determinado por terceros independientes.

Además, la reunión permitirá identificar la posible existencia de otros acuerdos o contratos similares, suscritos por el Grupo Sura S.A. “que no hayan sido revelados adecuada y oportunamente en los estados financieros de la sociedad durante los últimos veinte años”.

Estos acuerdos con inversionistas minoritarios generarían la obligación de recompra por parte de la casa matriz. Una de las discusiones es si dichos contratos PUT (de venta) deben ser tratados como un pasivo, pues tendría un impacto en la compañía y, según expertos, hasta ahora no se les ha hecho dicho tratamiento.

Estos dieron cuenta de la existencia de tres “acuerdos complejos” con socios minoritarios en sus filiales, que además podrían causar pasivos de varios billones de pesos. Uno es con Munich Re, otro con Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec y otro con Grupo Bolívar y sus afiliadas.

El acuerdo celebrado con Grupo Bolívar y afiliadas en 2011, determina un intercambio por instrumentos patrimoniales propios de Grupo Sura, consistente en acciones preferenciales, aplicando en todo caso los procedimientos societarios requeridos por la ley, por ejemplo. Así como la venta directa a terceros y la adquisición fondeada con dividendos decretados por Sura Asset Management.

Frente a este tema, la compañía ya se pronunció y destacó que no hay obligación normativa a revelar los contratos sobre empresas no listadas. Incluso, recalcan que la única obligación que existe consiste en informar que se hizo el acuerdo, pero no los detalles del contenido.

Sobre la salvedad del revisor, “se recomendó actualizar la política de los resultados porque no se conocen los efectos contables que tienen la cláusulas de los acuerdos con los accionistas minoritarios, y lo recomienda porque son acuerdos de altas complejidad y no hay una interpretación definida”, dijo la empresa. Por eso, la Junta informó que va a empezar a revisarlos y a hacer una aclaración de la política contable.

“Se aclara que no todos los contratos son iguales. Cada uno tiene términos distintos y condiciones distintos y por eso se revisa cada uno de forma independiente cada tanto. No se pueden generalizar los efectos de los contratos”, puntualizó la compañía.

Actualmente, Gilinski es el propietario de 38% de las acciones del Grupo Sura luego de las OPA que lanzó desde finales del año pasado.

Sobre los resultados financieros de la compañía, esta reportó ingresos operacionales por $7,5 billones en el segundo trimestre de 2022. Esta cifra constituye la más alta su la historia, acumulando $14,4 billones a junio. Esto significa que hubo un incremento de 24% frente a igual periodo de 2021.

El resultado “impulsó la utilidad neta consolidada más alta de los últimos siete años al obtener entre abril y junio $603.000 millones y que para el primer semestre fue por $1,04 billones. La cifra implicó un crecimiento anual de 55%. En cuanto a la utilidad neta controladora, atribuible a Grupo Sura, creció 59% a junio y totalizó por $987.000 millones”.