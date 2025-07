No solo es la marca: Frisby España venderá pollo con miel, arepas y ensaladas, como en Colombia

Sigue la controversia por la apertura de la marca Frisby España, cuyos dueños aseguran que es totalmente legal y que no hay imitación alguna con la colombiana ... aunque tenga el mismo nombre, tipografía, color, mascota oficial y esencia.

Charles Dupont, representante de Frisby en España, dijo en entrevista con Blu Radio que el nombre de la marca lo tomaron porque “lo vieron disponible”, aunque también para aprovechar que no había restaurantes de este tipo con “gastronomía sudamericana”. Y como única verdad (la de él), añadió que Frisby Colombia “nunca ha querido expandirse” en el mundo.

Lea también: Frisby España revela nueva imagen tras lío judicial: “El nombre no cambia, la ambición tampoco”

Pero más que eso, Dupont manifestó que no ha probado el pollo colombiano, por lo que desconoce la receta y que “no hay una propiedad intelectual” en las mismas.

“Nuestro concepto de marca es ofrecer en España una experiencia gastronómica que esperan este año. Nosotros tenemos la idea de hacer un pollo de una manera específica, pero no conozco la receta de Frisby Colombia. Nuestra idea es vender pollo apanado y tener miel”, afirmó.

Entérese: Frisby España se defiende tras usar marca colombiana sin permiso; esto justificó

Aunque el representante dijo no haber probado el pollo colombiano, harán el de ellos a su manera, con más salsas, arepas y ensaladas (como en Colombia).

“Nunca he viajado a Colombia y no estoy solo en este proceso. Yo no conocía el producto, pero sabía que muchas personas estaban esperando este tipo de gastronomía”, expresó.