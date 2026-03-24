El primer fraude penal con IA, que sacudió a Spotify, Apple, Amazon y YouTube, desvió 8 millones de dólares en regalías

La industria musical enfrenta un punto de quiebre. Un músico de Carolina del Norte, Estados Unidos, convirtió la inteligencia artificial en una máquina de ingresos ilegales, desviando más de 8 millones de dólares en regalías mediante reproducciones falsas.
El protagonista es Michael Smith, quien se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por conspiración para cometer fraude electrónico.
Su esquema marca el primer caso penal en Estados Unidos por estafa vinculada al streaming musical con IA.
El fraude afectó directamente a plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.
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