Boom de la IA dispara en más de $2,7 billones la riqueza de los multimillonarios tecnológicos

La inteligencia artificial está fabricando una nueva generación de multimillonarios, pero también está haciendo más estrecha la concentración de la riqueza tecnológica.
En los primeros nueve meses de 2026, unas 100 fortunas tecnológicas incluidas entre las 500 personas más ricas del mundo acumularon US$845.000 millones, (unos 2,72 billones de pesos) el mayor incremento registrado para ese periodo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
El resultado es que los multimillonarios tecnológicos concentran ahora US$4,6 billones, equivalentes al 36% de toda la riqueza del índice, aunque representan cerca de una quinta parte de sus integrantes. En contraste, quienes hicieron su fortuna fuera de la tecnología perdieron en conjunto US$62.000 millones durante el mismo periodo.
La concentración tampoco se limita al sector. Estados Unidos explicó 94% de las ganancias netas del índice, y desde el 10 de septiembre las diez personas más ricas del mundo son estadounidenses, algo que no ocurría desde que Bloomberg empezó a elaborar este seguimiento en 2012.
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