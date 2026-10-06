Boom de la IA dispara en más de $2,7 billones la riqueza de los multimillonarios tecnológicos

La inteligencia artificial está fabricando una nueva generación de multimillonarios, pero también está haciendo más estrecha la concentración de la riqueza tecnológica. En los primeros nueve meses de 2026, unas 100 fortunas tecnológicas incluidas entre las 500 personas más ricas del mundo acumularon US$845.000 millones, (unos 2,72 billones de pesos) el mayor incremento registrado para ese periodo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El resultado es que los multimillonarios tecnológicos concentran ahora US$4,6 billones, equivalentes al 36% de toda la riqueza del índice, aunque representan cerca de una quinta parte de sus integrantes. En contraste, quienes hicieron su fortuna fuera de la tecnología perdieron en conjunto US$62.000 millones durante el mismo periodo. La concentración tampoco se limita al sector. Estados Unidos explicó 94% de las ganancias netas del índice, y desde el 10 de septiembre las diez personas más ricas del mundo son estadounidenses, algo que no ocurría desde que Bloomberg empezó a elaborar este seguimiento en 2012. Le puede interesar: El Pentágono dejó de utilizar las herramientas de Anthropic como Claude e incluyó a la empresa de IA en su lista negra

Musk se lleva una parte extraordinaria del salto

En la cima de esta ola aparece Elon Musk, quien incrementó su patrimonio en US$310.000 millones hasta septiembre, cerca del 40% de todo el aumento registrado por el índice. El empresario llegó incluso a convertirse brevemente en el primer billonario del mundo después de la operación entre SpaceX y xAI y su posterior salida a bolsa. El caso de Musk muestra hasta qué punto la valorización de activos vinculados con la IA puede transformar las fortunas personales. Pero no es el único ejemplo. Michael Dell elevó 81% su patrimonio hasta US$254.000 millones, impulsado por el crecimiento del negocio de centros de datos de Dell Technologies. Mark Zuckerberg, por su parte, sumó US$23.000 millones a su patrimonio durante el año, en medio de la valorización de Meta y las expectativas alrededor de sus nuevos desarrollos de inteligencia artificial. El fenómeno tampoco se limita a los propietarios de las grandes plataformas. El auge de la IA está creando riqueza en compañías que suministran los componentes físicos necesarios para sostener esa expansión: servidores, chips, sistemas de refrigeración, conectores, herramientas para centros de datos y componentes para fabricar circuitos. Por eso, durante 2026 ingresaron al índice nuevos multimillonarios vinculados con compañías como Anthropic, DeepSeek, MiniMax, King Slide, MediaTek y TSMC, entre otras. Lea más: La IA sigue descontrolada: agentes de OpenAI accedieron al gobierno australiano y ocultaron su rastro

La otra cara: deuda, valorizaciones y una posible burbuja

El problema es que el crecimiento de estas fortunas está ocurriendo al mismo tiempo que aparecen señales de mayor vulnerabilidad en el mercado tecnológico. Las 500 personas más ricas del planeta llegaron a acumular US$13,4 billones a mediados de junio, pero desde entonces su riqueza conjunta cayó 6%, hasta US$12,6 billones, en medio de una desaceleración del mercado y de las dudas sobre algunas de las grandes apuestas de inteligencia artificial. Uno de los casos más ilustrativos es Larry Ellison, fundador de Oracle. En septiembre de 2025 llegó brevemente al primer lugar entre los multimillonarios del mundo después de que Oracle reportara un fuerte crecimiento de su negocio de infraestructura en la nube relacionado con IA. Un año después, sin embargo, su patrimonio había caído US$196.000 millones. El caso de Oracle introduce otra preocupación: el endeudamiento necesario para construir la infraestructura que demanda la IA. Los inversionistas han mostrado mayor cautela frente al volumen de deuda utilizado para financiar la expansión de los centros de datos y la infraestructura tecnológica, mientras los swaps de incumplimiento crediticio de Oracle se acercan a máximos históricos, según el insumo de Bloomberg. Esto abre una pregunta que puede ser el eje de cierre de la nota: ¿cuánto de la riqueza creada por la IA corresponde a un aumento sostenible del valor de las empresas y cuánto depende de expectativas cada vez más elevadas sobre el crecimiento futuro?

La IA también está cambiando quién entra al club de los ultrarricos

El fenómeno tiene además una particularidad generacional. La nueva riqueza tecnológica no se concentra únicamente en los fundadores de las grandes compañías de Silicon Valley, sino también en empresarios relativamente jóvenes que están construyendo compañías alrededor de la IA. Los siete cofundadores de Anthropic entraron al índice en junio, después de una ronda de financiación que valoró la compañía en US$96.500 millones. También aparecieron nuevos multimillonarios vinculados con compañías chinas como MiniMax y DeepSeek. En Asia, la demanda asociada con la inteligencia artificial está produciendo fortunas en segmentos menos visibles para el consumidor: componentes para servidores, sistemas de gestión de cables, brocas especializadas para circuitos y semiconductores. Es el caso de Lin Tsung-chi, fundador de King Slide, cuya fortuna llegó a unos US$9.500 millones, y de empresarios vinculados con la fabricación de componentes para placas de circuitos. Incluso la sucesión empresarial está quedando conectada con el boom de la IA. Los herederos Boo-jin y Seo-hyun Lee, de Samsung Electronics, ingresaron al índice en medio del aumento de las acciones de la compañía y de la demanda por chips de memoria, contribuyendo a que la familia pudiera afrontar un impuesto de sucesiones de unos US$8.000 millones tras la muerte de Lee Kun-hee. Conozca también: OpenAI presenta Dots, un agente de IA que trabaja de noche, se conecta a 4.000 apps y se le puede llamar por teléfono

El debate sobre la concentración

El crecimiento acelerado de estas fortunas vuelve a poner sobre la mesa el debate tributario. California decidirá en noviembre sobre una propuesta de impuesto al patrimonio para multimillonarios, mientras otros estados estadounidenses han discutido medidas similares. Pero hay un elemento adicional: la próxima gran transferencia de riqueza podría no tener el mismo efecto distributivo que se esperaba. James Mazeau, economista de la oficina de inversiones de UBS, plantea que entre las personas ubicadas en la cima de las listas de riqueza hay cada vez más empresarios tecnológicos relativamente jóvenes, por lo que una parte importante de la riqueza podría seguir concentrándose en nuevas generaciones de fundadores en lugar de dispersarse mediante herencias. La conclusión periodística podría estar ahí: la IA no solo está cambiando qué empresas ganan dinero; está modificando quién acumula el capital y dónde se concentra. Y mientras las fortunas tecnológicas alcanzan nuevos récords, el mercado comienza a preguntarse si las valoraciones y la deuda necesarias para sostener el boom pueden crecer al mismo ritmo que las expectativas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: