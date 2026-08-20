“Recibimos un sector energético en crisis y El Niño no da espera”: viceministro de Energía

Con un llamado a fortalecer la soberanía energética y a preparar al país para los desafíos de los próximos meses, comenzó en Barranquilla la decimotercera edición del Foro Energético de Andeg, realizado en las instalaciones del Hotel Marriott. Durante la apertura, el Gobierno de Abelardo de la Espriella planteó que la soberanía energética debe ser entendida como una responsabilidad de todo el país y anticipó una política enfocada en garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. El encuentro se desarrolla entre el 19 y el 20 de agosto y reúne a representantes del sector energético en medio de las preocupaciones por la seguridad del suministro y la llegada del fenómeno de El Niño. Entérese: Gobierno y empresas de servicios públicos activan cinco mesas para enfrentar retos de energía y gas en Colombia El evento también comenzó con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Según la información presentada durante el foro, el desastre dejó más de 290.000 personas afectadas y cerca de 12.000 viviendas destruidas.

¿Qué cambios plantea el Gobierno para la transición energética?

José Cuello Navarro, viceministro de Energía del Ministerio de Energía, dijo que la nueva hoja de ruta parte de una visión en la que la transición energética debe desarrollarse de manera ordenada y en la que el gas mantiene un papel dentro de ese proceso. El funcionario señaló que el Gobierno recibió un sector en una situación crítica y advirtió que el próximo Fenómeno de El Niño representa un desafío que requiere medidas inmediatas. “Recibimos un sector en situación critica y el Fenómeno de El Niño no da espera. Y trabajaremos sin descanso para proteger la confiabilidad y seguridad energética”, afirmó Cuello Navarro. El viceministro sostuvo que el sistema eléctrico enfrenta riesgos que podrían comprometer su operación confiable y segura durante la temporada de verano de 2026-2027. Por esa razón, indicó que el Ministerio tendrá como “máxima prioridad” la reglamentación necesaria, la expansión de la infraestructura de red y el aseguramiento de recursos de generación adicionales a los existentes. El objetivo, según explicó, es contar con suficiente capacidad para atender la demanda eléctrica de manera confiable, segura y económica durante los próximos 12 meses. Entérese: Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena

¿Cómo impactó el terremoto al sistema energético?

Cuello Navarro también se refirió a los primeros 10 días de gestión del Ministerio de Energía, periodo en el que, según dijo, se presentaron retos importantes relacionados con la emergencia provocada por el terremoto. La tragedia llegó a afectar cerca del 18% de la demanda energética del país, lo que obligó al sector a concentrar esfuerzos especiales en el restablecimiento del servicio y en la atención de las zonas impactadas. El dato fue presentado como uno de los primeros desafíos que tuvo que enfrentar la nueva administración, en un contexto en el que el sistema energético también debe prepararse para condiciones climáticas que podrían elevar las exigencias sobre la generación y las redes.

¿Qué pide Andeg para enfrentar el Fenómeno de El Niño?

Andrés Wolf, presidente de la Junta Directiva de Andeg, destacó durante su intervención la importancia de garantizar energía en firme, estimular la inversión en el sector y fortalecer la exploración de gas. Para Wolf, el sector minero-energético debe convertirse en uno de los protagonistas de la inversión durante los próximos años y desempeñar un papel determinante en el crecimiento económico del país.

“En esta patria milagro el sector energético debe el sector milagro del crecimiento económico”, manifestó el presidente de la Junta Directiva de Andeg. Wolf resaltó que la energía tiene un peso significativo en la economía nacional. Según señaló, el sector aportó alrededor del 6,6% del producto interno bruto (PIB) en 2025. El dirigente también advirtió que el sistema energético volverá a estar sometido a presión con la llegada del Fenómeno de El Niño, por lo que consideró indispensable una coordinación entre el sector público y las empresas privadas. “Hoy el sistema está volviendo a ser puesto a prueba con El Niño que se avecina”, afirmó.

La liquidez para las generadoras

Uno de los puntos planteados por Wolf fue la necesidad de que las empresas generadoras cuenten con suficiente liquidez para responder ante las condiciones que pueda enfrentar el sistema. El presidente de la Junta Directiva de Andeg sostuvo que todos los sectores deben estar preparados para el escenario climático que se aproxima y que la capacidad financiera de las compañías será determinante para garantizar la operación. En ese contexto, señaló que el sector enfrenta dificultades asociadas a la situación de Air-e, empresa que se encuentra intervenida desde el 12 de septiembre de 2024.

La situación de la compañía se suma a los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico y a la necesidad de asegurar recursos para mantener la prestación confiable del servicio, especialmente durante periodos de mayor presión sobre la demanda y la generación. Además de las necesidades inmediatas asociadas al próximo fenómeno de El Niño, Wolf planteó una alerta de largo plazo para el sector eléctrico colombiano. De acuerdo con sus proyecciones, el déficit de energía en firme podría alcanzar el 10% de la demanda nacional en 2031. El escenario refuerza, según el dirigente gremial, la necesidad de avanzar desde ahora en inversiones, generación, infraestructura y exploración de gas para evitar que las necesidades futuras del sistema terminen comprometiendo la confiabilidad del suministro. La discusión planteada en el Foro Energético de Andeg refleja así dos horizontes para el sector: responder en el corto plazo a los riesgos asociados al verano de 2026-2027 y al fenómeno de El Niño, mientras se construyen las condiciones de inversión necesarias para atender la demanda energética de los próximos años. Le puede gustar: Colectora se aplaza hasta 2027: así va la línea que transportará la energía limpia de La Guajira Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: