“Recibimos un sector energético en crisis y El Niño no da espera”: viceministro de Energía

Con un llamado a fortalecer la soberanía energética y a preparar al país para los desafíos de los próximos meses, comenzó en Barranquilla la decimotercera edición del Foro Energético de Andeg, realizado en las instalaciones del Hotel Marriott.
Durante la apertura, el Gobierno de Abelardo de la Espriella planteó que la soberanía energética debe ser entendida como una responsabilidad de todo el país y anticipó una política enfocada en garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.
El encuentro se desarrolla entre el 19 y el 20 de agosto y reúne a representantes del sector energético en medio de las preocupaciones por la seguridad del suministro y la llegada del fenómeno de El Niño.
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El evento también comenzó con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Según la información presentada durante el foro, el desastre dejó más de 290.000 personas afectadas y cerca de 12.000 viviendas destruidas.