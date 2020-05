Fenalco propone aplazar la prima o que el Estado la subsidie

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, propuso que el subsidio a la nómina del 40 % del salario mínimo (unos 351.000 pesos) que otorgará el Gobierno se extienda también para el pago de la prima de mitad de año o aplazar su desembolso para el segundo semestre del año.

El dirigente gremial enfatizó en que la iniciativa no pretende desconocer los derechos adquiridos de los empleados colombianos, sino darle una opción a los empresarios que han visto afectados negativamente sus negocios por cuenta de la emergencia de la covid-19 y las medidas aplicada para contener su avance.

“Los empresarios y especialmente los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima de junio. No hay recursos, la iliquidez es total, no hay caja y el acceso al crédito es precario, por lo cual estamos planteando que se extienda el subsidio a la nómina al pago de esta obligación o en su defecto que se aplace para cancelarla en el segundo semestre”, expresó Cabal.

Desde la presidencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, mencionó que el no pago de esta obligación abre un hueco en el presupuesto de los trabajadores y sus familias.

El dirigente sindical admitió que al amparo de la emergencia económica declarada por el Gobierno sería posible que se logren acuerdos para postergar este pago. “Lo que no puede haber es una norma aplicándole el mismo rasero a todas las empresas, porque hay muchas que sí pueden pagarla”, expresó.