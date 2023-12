“En los últimos meses y en las últimas horas se han dicho una enorme cantidad de mentiras y calumnias sobre mí. He percibido un acoso constante desde distintas fuentes, lo cual denuncia una puja por este puesto, con cargo a todo tipo de intereses. No tengo duda de que algunos funcionarios del Gobierno tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas”, escribió la exfuncionaria.

“La peor agresión que he recibido en mi vida —dijo Pimienta— es la infame campaña que desataron quienes buscaban desvincularme de la SIC, para ambientar mi salida con calumnias y acusaciones temerarias y crearme perfil de corrupta, cuando he sido una funcionaria intachable. En 30 años en la SIC jamás he tenido una investigación de Procuraduría, Contraloría y mucho menos de Fiscalía. Mi gestión fue transparente”, avanzó.